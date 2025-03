DIY: Vergilbtes Vintage-Gear wieder weiß machen (Keyboards, Druckknöpfe, Plastikteile)

Vergilbtes Vintage-Gear wieder strahlend weiß machen

Ärgern euch auch die vergilbten Elemente an euren liebgewonnenen Vintage-Drumcomputern, Synthesizern und Studio-Gear? Mit ein wenig Alkohol und Putzmittel lässt sich da in den seltensten Fällen ein großer Unterschied erreichen. Gelb bleibt Gelb, denn es ist nicht die Oberfläche, die die Farbe angenommen hat, sondern der gesamte Kunststoff durch und durch. Ich zeige euch kurz, wie ihr gelbliche Kunststoffelemente, die einst weiß waren, wieder in den Ursprung versetzt.

Welche Chemikalie ist die Richtige?

Erst mal grundsätzlich: Die Schuld an hartnäckigen Vergilbungen sind in erster Linie UV-Strahlen. Geräte, die jahrelang an in Fensternähe dem Sonnenlicht ausgesetzt waren, werden zunehmend gelb. Ihr habt sicher alle schon mal Gartenmöbel aus Kunststoff gesehen, die gelblich und schmuddelig wirken. Tja, die Sonne macht’s. Nikotingeschwängerte Studioluft führt zwar auch zu Verfärbungen, aber lange nicht so stark wie die Sonne und vor allem auch lange nicht zu tiefenwirksam.

Daher verwenden wir zum Bleichen das gleiche Mittel wie eins die Wasserstoffblondinen in den 60ern. Wasserstoffperoxid. Das Mittel meiner Wahl ist Valquer Professional Oxygenated Premium Ultra-Creamy und hat folgende Eigenschaften:

Aber Vorsicht. Das Zeug ist hoch aggressiv – und ich persönlich würde es niemals auf die Kopfhau geben, wo vermutlich danach auch der letzte Flaum, der mir noch geblieben ist, absterben würde. Ich empfehle daher auch unbedingt die Verwendung von wasserdichten Einmalhandschuhen. Bitte, bitte bringt das Mittel auch nicht in die Augen. Auch solltet ihr das Arbeitsumfeld mit Kunststofffolie oder alten Decken schützen, denn kleinste Spritzer würden auf Teppich oder Möbeln zu unangenehmen Flecken führen.

Ausbau der vergilbten Elemente

Aus demselben Grund müsst ihr auch die vergilbten Elemente zuvor aus euren Geräten ausbauen, um sie separat behandeln zu können. In meinem Beispiel waren das die Trigger-Pads eines vergilbten Alesis HR-16 Drumcomputers.

Die Ästhetik des Industriedesigns des Alesis HR-16 hatte mich schon immer fasziniert. So wird der HR-16 in meinem Studio praktisch nicht mehr eingesetzt, aber als Ausstellungsstück erfreue ich mich tagtäglich an dieser Augenperle.

Bearbeitung der vergilbten Trigger-Pads

Nicht leichter als das:

Schritt 1: Chemikalie auftragen

Tragt die unverdünnte Paste aus dem oben genannten Mittel flächendeckend auf die Tasten und legt die Pads auf einen kompakten Untergrund (in meinem Fall eine umgedrehte Tonschale) . Das geht mit einem Pinsel oder einfach mit den (geschützten) Fingern darauf verreiben. Die Tischdecke im Bild ist übrigens aus Kunsstoff und wasserabweisend.

Schritt 2: Mit Frischhaltefolie einpacken

Danach hüllt ihr das ganze Paket luftdicht mit Frischhaltefolie ein und stellt es in die pralle Sonne.

Schritt 3: In die Sonne stellen und ca. 2 Stunden wirken lassen

Und das ist tatsächlich der entscheidende Punkt. Ihr braucht wieder Sonnenlicht (künstliche UV-Strahlen gehen auch – aber Sonne geht schneller), um den Prozess der Vergilbung wieder umzukehren. Chemiker könnten vermutlich nun genau beschreiben, was da vor sich geht. Mir persönlich reicht aber das Ergebnis.

Nun heißt es warten. Je nach Vergilbungsgrad sollte man zwischen einer und drei Stunden Geduld haben. Das ist letztendlich so, als würde man immer wieder mal einen Blick auf den Kuchen im Backofen werfen. Eine feste Zeitangabe wäre sinnlos – hier muss man wirklich nach Gefühl entscheiden.

Schritt 4: Mit kaltem Wasser abspülen und wieder zusammenbauen

Folie entfernen, die Plastikteile unter klarem, kalten Wasser gründlich abspülen (mit Gummihandschuhen) und danach sorgfältig trocknen.

Hier ein Vergleich der geweißten Pads im Vergleich zu meinem zweiten HR-16:

Und tatsächlich wurde hier kein Photoshop eingesetzt, um die Tasten weißer zu machen. Der Effekt ist wirklich verblüffend.

Im Netz gibt es selbstverständlich auch unterschiedlichste Videos dazu – und auch auch mit unterschiedlichen Angaben, Stoffen und Vorgängen.

Für mich persönlich war dies der einfachste und schnellste Weg. Da die 1L-Flasche gerade mal 9,- Euro kostet, ist das ganze Spektakel auch relativ günstig und mit nach der beschriebenen Prozedur ist die Flasche auch auch noch so gut wie voll.

Die meiste Arbeit macht eigentlich der Ausbau und Einbau der Elemente und kann je nach Unit auch etwasx umfangreicher werden. Aber es lohnt sich. Ob ein Vintage-Gerät gut erhalten ist oder eben stark gebraucht wirkt, hängt sehr oft auch an der Vergilbung. Mein HR-16 steht jetzt jedenfalls wieder wie neu da und hat zur Feier des Tages auch noch ein neues, hell leuchtendes Display spendiert bekommen.