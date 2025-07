Sommer, Sonne, House Music

Endlich ist der Sommer da! Nicht nur Badehose und Sonnenbrille werden zu Standardaccessoires, nein, dabei darf natürlich nicht die richtige Musik fehlen. Ob auf der Tanzfläche, am Strand oder im Büro, mit der passenden Musik ist das Leben doch immer schöner.

Wir haben uns mal wieder umgesehen, welche Veröffentlichungen es im elektronischen Bereich, mit besonderem Augenmerk auf House Music, im letzten Monat gab und selbstverständlich möchten wir euch unsere Fundstücke nicht vorenthalten. Solltet ihr Neuveröffentlichungen aus dem letzten Monat haben, die euch nicht loslassen, schreibt sie uns doch gerne in die Kommentare! Nun aber genug der Vorworte, los geht’s mit dem ersten Song.

Hard Work – Cody Currie, Kapote – Toy Tonic

Bei dem schönen Wetter denken wir ehrlich gesagt mehr ans Meer als an die harte Arbeit, aber mit einem so coolen Track wie diesem ändert sich das. Eine groovige Bassline, gepaart mit klassischen House-Drums, bringt uns direkt zum Mitwippen. Das Vocal was uns an harte Arbeit erinnert, nehmen wir mit einem Schmunzeln an und haben einfach eine Menge Spaß mit dieser Veröffentlichung. Mit diesem Song ist der Übergang von der Arbeit zur Freizeit doch gesichert, oder?

Für uns ist das auf jeden Fall ein Song mit mächtig Potenzial.

Only For Tonight – Oden & Fatzo, m.O.N.R.O.E., Matluck – Defected Records

Mit seiner seidenweichen Bassline und den fast schon hypnotisierenden Vocals ist „Only For Tonight“ der perfekte Song, um in die Nacht zu starten. Hier kommt einfach gute Laune auf und wir haben seit der Veröffentlichung dieses House-Music-Songs nicht nur einmal einen Ohrwurm von diesem Track gehabt. Oden & Fatzo zeigen einmal, dass sie mit jedem neuen Song potenzielle Evergreens veröffentlichen.

The One – ATRIP, DJ Seinfeld – Tanzpartei

Wer nach etwas mit mehr Intensität sucht, wird bei „The One“ definitiv fündig. Was mit staubig klingenden Synthesizer-Sounds und einem strikten Vocal-Loop anfängt, entwickelt sich schnell zu einem mitreißenden Titel. Wir wollten ihn euch unbedingt präsentieren, auch wenn er nicht typisch für House Music ist.

Hier sind abwechslungsreiche Sounds zu einem perfekt zusammenpassenden Gesamtkonstrukt mit ordentlich Wumms zusammengemixt worden, wobei eine gewisse Spur von Emotionalität absolut gegeben ist. Für uns ist dieser Track von Anfang bis Ende einfach gelungen!

Make It Out – Crackazet – Nervous Records

Die volle Packung House Music gibt es mit diesem Titel. Spätestens seit der Veröffentlichung auf Heist Records im Jahr 2021 haben wir Crackazet auf dem Schirm und mit seinem neuesten Titel zeigt er einmal mehr, was er als Produzent kann. Es gibt harte House-Drums, schnell gespielte Piano-Riffs, eine hüpfende Bassline und ein absolut knackiges Arrangement. Hier werden wirklich sämtliche unserer Vorlieben bedient.

Diese Veröffentlichung ist einfach für jeden Dancefloor gemacht und versprüht nur positive Vibes.

When I Love You – Ampersounds, Fred Falke, Owl Eyes – Big Top

Mit guter Laune geht es mit diesem Song weiter. Langgezogene E-Piano-Akkorde, eine wunderschöne Stimme und eine dezente Bassline sind für uns die ideale Mischung, um in den Abend zu starten. Das Arrangement ist mehr als rund und gibt einem immer wieder Luft zum Atmen. Auch damit kann man sein Set sehr gut eröffnen und den richtigen Ton für die Nacht setzen.

Follow Me – Hayden James, Sumner – Future Classic

Dieser Titel lief bei Release wirklich auf Dauerschleife. Er macht uns einfach gute Laune. Kurz nach dem Start der leicht gefilterten Vocals bekommen wir großflächige Synthesizer, die uns fast wie eine Wand aus warmen Klängen erschlagen. Wir lieben es!

Definitiv eine Nummer für den Anfang eines Abends. Damit kann man die richtige Stimmung für die Nacht setzen. Das Arrangement ist kurz und knackig und alles kommt auf den Punkt genau zur Geltung. Ein House-Music-Titel, den wir auch abseits der DJ-Booth im Alltag gern gehört haben.

Ocean – Patrick Topping – Trick Powered

Patrick Topping ist spätestens seit seiner Hit-Single „Forget“ als Produzent mehr als bekannt. Mit dieser House-Music-Veröffentlichung bekommen wir wieder einen absoluten Banger für unsere Playlists. Sie verfügt über eine rollende Bassline, knackige Drums, die im Mix verdammt viel Luft haben, ein mitreißendes Vocal und schön, fast schon theatralisch wirkende Strings. Diese Nummer passt doch in fast jedes DJ-Set, oder?

God Flow – Robert Hood – M-Plant

Als letzten Titel in unserer monatlichen Auswahl gibt es dann nochmal etwas mit ordentlich Druck dahinter und das von niemand Geringerem als der absoluten Detroiter Legende Robert Hood. Ja, keine House Music, aber so verdammt guter Techno, der einfach funktioniert, dass wir euch diesen Song unbedingt zeigen mussten. Das Arrangement geht einfach so gut runter. Die Kick-Drum, mit der der Song eröffnet, hat wirklich ordentlich Druck und sämtliche melodischen Elemente fügen sich entlang der strikt den Weg weisenden Drums. Die Qualität des Songs ist hier wirklich extra Klasse und da es viele ja auch etwas schneller mögen, war uns klar, dass wir diesem Song einen Platz in unserer Übersicht widmen möchten.

Das war es auch schon wieder mit unserer kleinen Auswahl an House-Music-Songs, die wir im letzten Monat entdeckt haben und die uns nicht losgelassen haben. Wir hoffen natürlich, dass der eine oder andere Titel es in eure Playlist schafft und eventuell auch auf dem Dancefloor von euch aufgelegt wird. Wir wünschen euch einen kühlen Kopf und einen schönen Sommertag. Bis zum nächsten Mal!