Diese Titel haben uns in der DJ-Redaktion nicht losgelassen

Schon wieder ist ein Monat des Jahres vorbei und wir blicken zurück auf die Veröffentlichungen im April. Denn auch hier gab es wieder ein paar Releases im House Music Bereich, die bei uns so oft rauf und runter liefen, dass wir sie natürlich mit euch teilen möchten.

Also lockert schon mal eure Nackenmuskulatur, denn bei diesen Tracks kommt man auch am Schreibtisch direkt ins Mitgrooven. Wenn ihr selbst Neuerscheinungen aus dem letzten Monat habt, die euch nicht mehr loslassen, könnt ihr diese natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben. Wir freuen uns immer zu sehen, was unsere Leser so hören! Aber genug der Worte, lasst uns endlich zur Musik kommen.

La La Tune (A-Trak Remix) – Sam Ruffillo, Kapote – Toy Tonics Records

Starten wir direkt lässig in unsere kleine Liste mit Neuveröffentlichungen aus dem April. Mit dem A-Trak Remix von „La La Tune“ bekommen wir genau das passende Release, mit dem wir warm werden und das nicht nur in diesem Artikel. Nein, gerade zu Beginn des Abends kann dieser Titel das Publikum perfekt mit an die Hand nehmen. Verspielte Klavierklänge, String-Pads und ein paar luftige Drums ergeben einen idealen Mix, mit dem man sein DJ-Set gut starten kann.

I’m Yours – Pinto (NYC) – Mozy Muzik

Etwas schneller geht es beim nächsten Track zu. Mit „I’m Yours“ präsentiert uns Pinto den idealen Track, um der Menge zu signalisieren, dass wir jetzt etwas mehr Gas geben. Kurze Loops, gepaart mit klar strukturierten Drums im Vordergrund, die immer mal wieder kurz pausieren, damit wir Luft holen können, ergeben eine hervorragende Mischung. So bewegen sich unsere Beine unter dem Tisch schnell im Takt. Dieser Song läutet perfekt die Maintime ein.

Rhythm Groovin‘ – Oacap – GS Dubs

Mit „Rhythm Groovin‘“ haben wir eine weitere Veröffentlichung, die sich perfekt für die Maintime eignet. Nachdem im Intro nur eine Bassdrum und ein paar Vocal-Fetzen zu hören sind, gibt es hier schnelle Synthesizer-Stabs mit sich aufbauenden House-Drums. Beim ersten Drop kommt dann die Erlösung und schon sind wir auch hier kräftig am Mitgrooven. Was soll man hier groß sagen, außer dass dieser Song wirklich eine runde Nummer ist und für uns klar war, dass wir diesen Track so schnell nicht mehr missen möchten.

Deep In My Soul – Alexa Perl – Peppermint Jam Records

Wer es etwas ruhiger mag, dem sei „Deep In My Soul“ empfohlen. Hier gibt es neben klassischen House-Drums im gewohnten Tempo die volle Portion gute Laune. Mit schönen Akkorden, die von einer lässigen Bassline unterstützt werden, haben wir einen weiteren Song, mit dem wir gut vom Warmup in die Maintime starten können. Irgendwie haben wir ein besonderes Faible für diese Art von Übergangssongs, aber hört selbst in diesen House Track rein.

U & I – Bean – Soutpoint

Nicht ganz die klassische House Music, die ihr sonst von uns kennt, aber dieser Titel hat es uns im April wirklich angetan. Klare Drums, die mehr in Richtung Garage gehen, eröffnen den Song gemeinsam mit dem repetitivem Vocal. Ein erst nach Bass klingender Stab entwickelt sich geschwind zum neuen Lead und wird dann mit einem Backspin richtig eingeläutet. Wenn dann wieder die tighten Drums einsetzen, kann die Party losgehen. Für uns auf jeden Fall eine kleine House Geheimwaffe, um den Leuten auf dem Dancefloor richtig einzuheizen.

Loving Is Living – Yousef, Kuuda – Circus Recordings

Natürlich gibt es diesen Monat auch etwas für alle Fans von Melodic House. Der Song „Loving is Living“ von Yousef und Kuuda hat es uns besonders angetan. Die schönen Pianoakkorde, der einfühlsame Gesang und die dezenten Drums nehmen uns von der ersten Sekunde an mit auf eine kleine Reise. Obwohl der Song erst Ende April erschienen ist, läuft er bei uns seitdem auf Dauerschleife. Reinhören lohnt sich!

Rhodes to Jack – Divine – Alta Moda Music

Eine weitere Veröffentlichung, die sich perfekt für die Maintime eignet, ist „Rhodes to Jack“. Mit einer Anspielung auf das beliebte E-Piano und das Genre Jackin House haben wir hier natürlich die richtigen Kandidaten für einen kleinen Hit. Das gespielte Piano wird schön von Acid-Sounds umspielt und von einer groovigen Bassline eingehüllt. Auch das Arrangement des Songs ist wirklich gelungen. Ständige Abwechslung und ein schöner zweiter Break, der kurz den Druck rausnimmt, runden das Ganze ab. Für uns war klar, dass wir euch diesen Song präsentieren wollten.

Das war es dann auch schon wieder mit unserem kleinen Überblick an House Tracks über die Veröffentlichungen des letzten Monats. Wir hoffen, dass der eine oder andere Song dabei war, der es in eure Playlists oder sogar in eure DJ-Sets geschafft hat. Bis zum nächsten Monat!