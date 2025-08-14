Die Songs für den Spätsommer!

Schon wieder ist ein Monat vorbei. Wenn der Juli schon größtenteils zu regnerisch und nicht allzu sommerlich war, sollte doch wenigstens die Musik die richtige Stimmung erzeugen, oder? Wir hoffen natürlich, dass der August uns noch einige Sonnenstunden beschert. Passend dazu präsentieren wir euch hier unsere Favoriten aus dem letzten Monat, die die kommenden Sonnentage untermalen.

ANZEIGE

NINETY-TWO – Paul Kalkbrenner – B1 Recordings

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Spotify. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Es war doch klar, dass wir diesen Titel in unsere Auflistung mit aufnehmen mussten! Paul Kalkbrenner zeigt einmal mehr, dass man seinen Sound schon nach den ersten paar Sekunden direkt erkennt. Klare und prägnante Drums, ein ordentliches Tempo und diese Synthesizer-Sounds, wie man sie eben von Paul Kalkbrenner kennt. Dazu kommt noch ein Vocal-Sample, das von britischen Rave-Compilations bekannt ist, und eine Melodie, die schon fast ein wenig balearisch wirkt. Sommer ist hier mehr als vorprogrammiert.

Der Titel lief bei uns in Dauerschleife und wir freuen uns schon darauf, dass im Oktober sein mittlerweile neuntes Album „The Essence“ erscheinen wird. Laut Kalkbrenner hat dieses Album keinen einzigen Filler-Song. Wir sind mehr als gespannt!

Patched Up – La La, Ilario Alicante – Nervous Records

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Spotify. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren ANZEIGE

Wer House Music mit ein wenig Drive sucht, für den sollte „Patched Up” ein guter Partystarter sein. Schnelle Akkorde, eine Sechzehntel-HiHat und eine rollende Bassline nehmen einen direkt an die Hand, und der gesamte Song ist wie ein Ritt auf einer Kanonenkugel. Hier noch kurz einen Backspin vor dem Drop eingefügt – und schon geht’s ab! Für uns ist das einer der Songs, die wir im Arsenal haben möchten, denn dieser House-Music-Song kann immer zünden!

End Of Summer – Tame Impala – Columbia Records

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Spotify. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Zugegeben, als wir gesehen haben, dass Tame Impala eine neue Single veröffentlicht hat, haben wir uns gefreut, aber nicht damit gerechnet, dass der neue Track „End Of Summer” in unsere monatliche Auswahl elektronischer Musik passen würde.

Soundtechnisch ist Tame Impala zwar breit aufgestellt, aber dieses Mal geht der Song tatsächlich vollends in unseren Bereich.

Der Song hat eine brachiale Kick-Drum, verträumte und theatralische Synthesizer-Melodien und natürlich die wunderbare Stimme von Kevin Parker, der uns einen melancholischen Text ins Ohr singt. Es ist natürlich keine klassische House-Music-Nummer, aber beim ersten Hören war uns klar, dass wir euch diesen Titel präsentieren müssen!

Hold Me – Bag Raiders – The Cross Records

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Spotify. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Wer einen schönen House-Music-Song mit einem leicht französischen Touch sucht, könnte mit „Hold Me“ fündig werden. Unser einziger Kritikpunkt: Der Song ist leider viel zu kurz!

Die Bag Raiders sind spätestens seit ihrem Song „Shooting Star“, der im Internet für allerlei Videos verwendet wurde, bekannt. Mit diesem Song zeigen sie einmal mehr, dass sie keine One-Hit-Wonder sind. Der Song nimmt einen direkt an die Hand und es fällt schwer, dabei nicht mitzugrooven. Für uns ist das ein absoluter Gute-Laune-Macher, der schnell Leute auf die Tanzfläche zieht.

Don’t You Want My Love – Franky Rizardo – LTF Records

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Spotify. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Ein wenig gesetzter, aber genauso groovy geht es mit dieser Nummer weiter. Beim Build-up des Songs lässt man sich hier ein wenig Zeit, starre Synthesizer-Sounds, die sich durch Delay überschlagen, klare Drums und eine brachiale, durchtönende Bassline. Wir finden den Track sehr cool und sobald der vollständige Drum-Loop unter den genannten Elementen ertönt, sehen wir uns schon nachts auf der Tanzfläche mittanzen.

Don’t Make Me Wait (Dr. Packer’s Galaxy Dub) – Vladimir Cetkar – M2MR

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Spotify. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Im Sommer darf natürlich eine lockere, eher discolastigere Nummer nicht fehlen. Uns hat es „Don’t Make Me Wait“ angetan. Der Song besticht durch schöne Streicher, lockere Drums und eine angenehme Stimme, die von einer luftigen Bassline begleitet wird. Wie könnte man nicht mit einem solchen Song sein DJ-Set im Sommer starten wollen? Gute Vibes sind hier vorprogrammiert! Spätestens, wenn wir die perfekt in den Mix eingefügten Bläser hören, geht uns das Herz auf.

Playa Paradiso – DJ Tennis, Eliza Rose – „Life And Death“

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Spotify. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

DJ Tennis ist natürlich auch immer ein Garant für einen kleinen oder ziemlich großen Hit und mit „Playa Paradiso” liefert er einen House-Music-Track, der uns direkt angesprochen hat. Zugegeben, die Stimme von Eliza Rose macht hier verdammt viel aus, aber auch die schönen Piano-Phrasen, das perfekt getaktete Arrangement und der eingängige Refrain machen diesen Song zu einem perfekten Sommersong!

Wir hoffen, dass euch unsere kleine Auswahl an Veröffentlichungen im House-Music-Bereich gefällt und der eine oder andere Song den Weg in eure Playlists oder sogar eure DJ-Sets findet.

Falls ihr Neuerscheinungen aus dem letzten Monat parat habt, die wir oder die Community gehört haben muss, dann teilt diese doch herzlich gerne in den Kommentaren mit uns. Wir verabschieden uns und hören im nächsten Monat wieder voneinander!