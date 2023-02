DJ-Redaktionspicks – Releases im Januar

Diese Releases aus dem elektronischen Bereich haben uns durch den Monat begleitet

Die Releases im Januar waren voller genialer Songs, von denen wir euch hier unsere Auswahl präsentieren möchten. Mit dieser Reihe möchten wir euch immer am Ende des Monats ein paar Songs im elektronischen Bereich nahebringen, die im aktuellen Monat veröffentlicht worden sind, uns gut gefallen und natürlich zum Auflegen geeignet sind.

Hierbei handelt es sich natürlich um unsere subjektive Präferenz ohne festgelegte Reihenfolge der Veröffentlichungen. Wir hoffen aber, dass ihr auf diesem Weg eventuell neue Künstler, Labels oder Songs entdeckt, die ihr bislang noch nicht kanntet oder bei denen ihr nicht mitbekommen habt, dass wieder ein neuer Song veröffentlicht wurde.

Natürlich wird es hier einen bunten Mix geben aus mehr oder weniger bekannten Künstlern, wichtig ist uns hier, schöne Songs zu picken, die sich gut im Club machen wie auch den Alltag verschönern können. Da wir beide aus dem elektronischen Musikbereich kommen, werden wir uns hauptsächlich auch auf diesen konzentrieren. Natürlich freuen wir uns aber über jegliches Feedback und teilt uns gerne in den Kommentaren eure Lieblings-Releases im Januar mit!

In diesem Sinne fangen wir auch ganz ungeniert an.

Southern Cross – Niconé & Dirty Doering – Katermukke

Ein absoluter Trip von Anfang bis Ende. Sitzt, wackelt nicht und hat Luft. Was will man bei dem Bass noch weiter sagen, außer dass er genau da drückt, wo er drücken soll. Die Kombination aus wuchtigem Bass, flächigen Pads und prägnanten Drums bleibt auf jeden Fall im Kopf und muss bei den Releases im Januar genannt werden.

Higher Elevation – Chaos In The CBD – fabric

Für ein wenig gemäßigtes Chaos sorgen die beiden Jungs mit ihrer neuen Release definitiv. House, wie wir ihn mögen, groovy, warm aber mit weniger Zug. Besonders auffällig sind die Piano-Riffs, die dem Song eine jazzige Note geben, aber durch den teilweise auch starken Hall wieder mit dem Groove verschmelzen.

Just Believe – Tour-Maubourg – Pont Neuf Records

Etwas langsamer, aber umso schöner finden wir diesen Track, die jazzy Drums, leichten Pads und das Vocal funktionieren einfach und lassen einen ein wenig abschalten. Auf der Release sind daneben noch zwei weitere schöne Songs zu finden, bei denen sich das Reinhören definitiv lohnt.

Hold On To Me – Robert Babicz, Ira Ange – Kelch

Locker aus der Hüfte lässt es sich zu dem Track grooven, simpel, aber schön! Diese Release im Januar ist langsam und hypnotisch zugleich, so drücken Bass und Kick während die Vocals leicht säuseln und dem Ganzen Luft geben.

Hold On 2 It – Moodymann Remix – Inkswel, Colonel Red, Moodymann – Compost Records

Moodymann – der Name ist Programm, schöne Nummer mit einem verzauberten E-Piano, lockeren Drums und schönen Vocals.

So Simple – Moonbootica, Ante Perry – Kitball

Ja manchmal kann es so einfach sein! Geile Kombi – geiler Song. Bei Releases im Januar können wir auf diesen Song nicht verzichten. Die Release kommt sogar noch mit einem Robosonic Remix, bei dem sich das Auschecken lohnt.

You – Mall Grab, Flansie – Steel City Dance Discs

Etwas schneller und verspielter geht es bei Mall Grabs neuster Release zu. Sphärisch, aber drückend zugleich macht uns dieser Song einfach nur Spaß.

How The Light Gets In – Lawerence Heart – Attac Dexay Sweet Release

Schnell, aber ganz anderes klingt die neue Release von Lawrence Hart. Schöne Pads, Vocal Chops die gestrecht und gepitcht werden und eine HiHat, die davon rast. Die Vocal Shops klingen besonders mit den Pads richtig gut und insgesamt hat der Song einen tollen Klang.

Be With You – Fort Romeau – Romantic Gestures

Mit bei den Releases im Januar ist mit Fort Romeau, Be With You, Abtauchen garantiert. Klassische House Drums, gepaart mit leichten, fliegenden Bässen und sphärischen Pads machen diese Nummer schon zu einer runden Sache. Dann setzt nach 3 Minuten noch das Vocal ein – Be With You – und die über 9 Minuten lange Odyssee nimmt Fahrt auf.

Let The Bass Kick – Robbie Doherty, Foley – Avenu

Gute Laune ist bei dieser Nummer garantiert. Schön rund und stets groovy eignet sich dieser Song perfekt, um ins Wochenende zu starten. In diesem Sinne: Let the bass kick!

Wir hoffen, dass euch die ausgewählten elektronischen Releases gefallen und ihr eventuell mal etwas anderes gehört habt als üblich. Wir freuen uns darauf, diese Serie im nächsten Monat weiter zu verfolgen!