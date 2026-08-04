Kompaktes Mini-Funksystem für Content Creator

DJI stellt heute das Mic Mini 2S vor, das erste Mini-Funkmikrofon von DJI mit integrierter Aufnahmefunktion. Aufbauend auf dem kürzlich eingeführten DJI Mic Mini 2 ist das 2S die nächste Stufe der Produktreihe, die speziell für Content Creator konzipiert wurde.

DJI Mic Mini 2S

Das Mic Mini 2S bietet eine interne Aufnahmefunktion im 32-Bit-Float-Format, eine 4TX + 1RX-Konnektivität (kompatibel vielen anderen DJI Mic Geräten) und eine zweistufige KI-Geräuschunterdrückung.

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Laut Hersteller ist das Mic Mini 2S für Solo-Drehs, Straßeninterviews über Podcasts bis hin zu Produktionen mit mehreren Personen geeignet. Jeder Sender verfügt über einen integrierten Speicher von ca. 14,5 GB und kann im standardmäßigen 24-Bit-Modus bis zu 28 Stunden Audiodaten aufzeichnen.

Die zweistufige KI-Geräuschunterdrückung des Mic Mini 2S passt sich unterschiedlichen Aufnahmebedingungen an. Die Stufe „Basis“ reduziert Hintergrundgeräusche in Innenräumen wie Ventilatoren, Klimaanlagen und Hall, während die Stufe „Stark“ störenden Außenlärm herausfiltert, um die Stimmen klar verständlich zu halten.

Zum Schutz vor plötzlichen Lautstärkespitzen dämpft die Funktion „Clipping Control“ in dynamischen Umgebungen das Audiosignal automatisch, während der „Loudness Balance“ die Ausgangspegel für Interviews und Live-Streams dynamisch konstant hält.

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Nutzer können ihren Sound mit drei Klangprofilen individuell gestalten: „Regulär“ für ausgewogenen, natürlichen Klang, „Hell“ für zusätzliche Klarheit und Präsenz und „Kräftig“ für einen volleren, wärmeren Ton.

Ein Empfänger (RX) des Mini 2S kann gleichzeitig mit bis zu vier Sendern (TX) verbunden werden, wodurch das System sich ideal für Rundtisch-Diskussionen, Podcasts oder Interviews eignet.

Das System ist außerdem mit früheren Generationen von DJI Mikrofonen kompatibel, einschließlich Mic Mini und Mic Mini 2 Sendern sowie dem DJI Mic Serie Empfänger für Mobilgeräte. Dies bietet Nutzern eine kostengünstige Möglichkeit, ihr bestehendes Setup aufzurüsten und zu erweitern.

Das Mic Mini 2S ist ab heute im Handel erhältlich. Je nach Konfiguration belaufen sich die Preise auf: