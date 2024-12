Dnipro Modular Radiant, Eurorack Effekt-Modul

Sinevibes-FX zum Morphen

Dnipro Modular Radiant ist ein Effektprozessor im Eurorack-Format. Das Modul entstand in Zusammenarbeit mit Sinevibes, die die Algorithmen dafür programmierten. Eine Besonderheit des Moduls ist, zwischen zwei Effekt-Presets morphen zu können.

Dnipro Modular Radiant – morphbare Effekte

Der Signalweg von Radiant ist in Stereo ausgelegt, es lassen sich aber auch Mono-Signale in das Modul einspeisen, die dann, mit dem Effekt versehen, in Stereo ausgegeben werden.

Der Kern des Moduls ist der Effektprozessor, für den sechs unterschiedliche Core-Algorithmen zur Auswahl stehen: Dub Delay, Pole Phaser, Chord Wrapper, Feedback Shifter, Distortion und Re-Trigger.

Zur Editierung der Effekt gibt es drei dedizierte Funktionen und einen Makro-Regler. Einstellungen der Effekte können als Presets abgespeichert werden, wofür drei Slots zur Verfügung stehen. Zwischen zwei Presets eines Effektes kann gemorpht werden, sodass für sich entwickelnde, dynamische Sounds stufenlose Übergänge des Effektes möglich sind.

Um den Klang des Effektes weiter zu formen, besitzt Radiant ein 3-Band Filter mit Hochpass, Bandsperre und Tiefpass. Die Frequenzen der drei Bänder lassen manuell einstellen und über drei CV-Eingänge modulieren.

Ebenso sind für die vier Edit-Funktionen CV-Eingänge vorhanden. Auch der Eingangspegel und der Mixanteil lassen sich nicht nur manuell einstellen, sondern auch via CV modulieren.

Dnirpro Modular Radiant ist ab sofort erhältlich. Der Preis beträgt 380,- US-Dollar, zzgl. Versand und VAT.