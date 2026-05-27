Mit der Kraft von 4 Oszillatoren

Doboz DVNA (sprich: Duna) ist ein kompakter Synthesizer, hinter dessen minimalistischer Oberfläche, die einen einfachen Zugang verspricht, sich viel Potenzial für polyphone Klänge verbirgt.

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Doboz DVNA – Synthesizer für Chord-Sounds

Die Klangerzeugung von DVNA basiert auf vier Oszillatoren, die auf unterschiedliche Weise genutzt werden können. Mit dem Chord-Modus lassen sich die Oszillatoren mit implementierten Akkorden, basierend auf 25 Tonleitern, spielen. Im Interval-Modus werden lediglich eine Basisnote festgelegt und drei Offset-Werte definiert, die die anderen Oszillatoren entsprechend ansteuern. Dazu kommt der Free-Modus, bei dem die Tonhöhen der Oszillatoren beliebig eingestellt werden können.

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Die Oszillatoren erzeugen zum einen Standards wie Sägezahn, Dreieck, Rechteck usw. Darüber hinaus lassen sich verschiedene Signale auch mit einem Wavshaper kontinuierlich verändern. Darüber hinaus können die vier Oszillatoren in einem FM-Modus genutzt werden.

Die Lautstärken der Oszillator lassen sich mischen und im Stereopanorama verteilen. Mit einem Macro-Regler kann der gesamte OSC-Mix in ein neues Setting gemorpht werden. Das Signal durchläuft anschließend ein resonanzfähiges 12/24 dB-Multimode-Filter und kann zusätzlich mit Overdrive und einem Reverb oder Delay bearbeitet werden. Zur Modulation sind ein synchronisierbarer LFO und eine Sweep-Hüllkurve vorhanden.

Die Sounds lassen sich wahlweise mit den 12 kapazitiven Tasten auf der Oberfläche oder via MIDI (3,5 mm TRS-Buchse) spielen. Mit MIDI-CCs können die Parameter gesteuert werden. Es gibt 128 Speicherplätze für Presets.

Doboz DVNA kann ab sofort bestellt werden. Der Preis beträgt 370,- Euro zzgl. Versand.