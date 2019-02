Doc Analog: Alesis Andromeda Rebirth Mod., Synthesizer

Die Wiedergeburt des Andromeda

Vorgeschichte zum Alesis Andromeda Rebirth

Ich war schon bei seiner Marktpremiere 2000 ein großer Fan des Alesis Andromeda, nur fehlte damals einfach das nötige Kleingeld, um ihn erwerben zu können. DM 9.000,- wurden damals für diesen Exoten aufgerufen. Erst Jahre später, nach der Übernahme von Alesis durch InMusic, wurde der Alesis zu einem deutlichen günstigeren Preis nochmals neu aufgelegt und wanderte schließlich auch in mein Studio. In meinem Testbericht von 2007, als ich mir aus der letzten Produktionscharge ein Exemplar zugelegt hatte, machte ich aus meiner Begeisterung für den Alesis Andromeda auch keinen Hehl.

Bedienung und Layout sind zwar gewöhnungsbedürftig, aber mit der Zeit „rutscht“ man da rein, weiß wo man hinlangen muss, wenn wieder mal etwas zirpt oder schwingt, auch wenn man die Modulationsquelle nicht sofort entdeckt. Würde man mir einen Roland Jupiter-8 und einen Alesis Andromeda A6 zu Auswahl stellen, würde ich ohne zu zögern zum Alesis Andromeda greifen.

Dafür erschließen sich mit dem Alesis Andromeda klangliche Möglichkeiten, die kaum ein anderer analoger, polyphoner Synthesizer bietet. Unser argentinischer Freund und Gastautor Javier Zubizarreta hat 2009 und 2011 zwei sehr interessante Features für uns geschrieben, bei denen er jeweils den Alesis Andromeda praxisnah mit einem Oberheim SEM Modul und mit einem Moog Minimoog vergleicht. Die Audio-Ergebnisse dieser Features sind verblüffend. Wenn man sich dann noch vor Augen hält, dass der Alesis Andromeda selbst bei Vollauslastung 16 stimmige Polyphonie anbietet, weiß man, mit welcher Hochachtung man diesem Synthesizer begegnen sollte. Da erscheint dann der aktuelle Gebrauchtmarktpreis angesichts der sonstigen Vintage-Preise polyphoner Legenden geradezu günstig.

Und trotzdem gab es da diesen einen lästigen Punkt, der mich schon immer enorm gestört hat:

Das Display des Andromeda ist extrem schlecht abzulesen:

Kontrast und Helligkeit des grünen Displays waren schon im Neuzustand grauenvoll.

Das flach angebrachte Display ist nur ablesbar, wenn man sich weit über das Display beugt.

Jedes Deckenlicht spiegelt sich darin sofort und so unangenehm, dass ich mir irgendwann ein Stück Pappe hinter das Display klebte, das auf das Display seinen Schatten warf. Anders war ein Arbeiten bei Studiobeleuchtung nicht möglich.

Im Web entdeckte ich vor Jahren einen umgebauten A6, dessen gesamtes Panel wie bei einem Minimoog aufgrichtet werden konnte. Damals ein unerreichbarer Traum und offensichtlich ein Einzelstück.

Irgendwann erzählte ich dem Doc davon, dass das doch ein wunderbares Projekt sein könnte (… und das sicher nicht ohne Hintergedanken ;-). Thomas war sofort Feuer und Flamme.

Hätte er allerdings damals gewusst, auf welch ausuferndes Projekt er sich da einlassen würde, hätte er wohl rückblickend die Finger davon gelassen. 2017 konnte er einen ersten Prototyp des Andromeda Rebirth auf der Suberbooth in Berlin zeigen. Damals noch mit schwarzen Seitenteilen und einer blau beleuchteten Plexiglasabdeckung unter dem beweglichen Panel.

Zu diesem Zeitpunkt plante der Doc sogar noch, einen Motor einzubauen, der das Panel auf Knopfdruck in jede gewünschte Neigung bringen konnte.

Zum Glück konnte ich ihm das irgendwann ausreden, denn Aufwand, Kosten, Gewicht und Zuverlässigkeit einer solchen Konstruktion hielt ich für äußerst fragwürdig.

2018 folgte dann auf der Superbooth ein verbessertes Modell, welches schließlich in die Version mündete, die wir nun in dem heutigen DOC ANALOG Artikel vorstellen möchten. Ich übergebe nun an den Doc.

MISSION: Alesis Andromeda

Target: Alesis Andromeda Rebirth

Age: 19 Jahre

Damage Analysis: Komplettumbau mit neuem Gehäuse, neuer Folierung, neues Display

Time for Mission: … diesmal lieber nicht nachrechnen

Umbaukosten: 2.500,- Euro

Auf der letzten Superbooth 2017 hatte ich erstmals meinen Alesis Andromeda Rebirth gezeigt, welcher von mir leicht aufgemotzt und modifiziert wurde. Das Panel wurde klappbar gemacht, das Display ausgetauscht und einige kleinere Modifikationen auf dem Frontpanel vorgenommen.

Bereits während und nach der Superbooth 2017 erhielt ich einige Kundenanfragen zu weiteren Modifikation. Aber die erste Version war definitiv, so stellte ich fest, nicht verkaufbar. Das Scharnier für den Klappmechanismus war nicht ausgereift, denn es hielt auf Dauer die Position nicht und klappte immer wieder zusammen. Die Holzseitenteile in Schwarz waren zwar zweckmäßig, aber die Bauweise und die Ausführung vermittelte eher das Ergebnis „nett gemeint“. Der sogenannte „WOW!“-Effekt blieb aus.

Bis zur Superbooth 2018 wurde das Projekt Alesis Andromeda Rebirth deshalb nochmals komplett neu überdacht und erarbeitet. Die Version, die 2018 schließlich auf der Superbooth zu sehen war, konnte dann auch im Detail überzeugen, vor allem auch der neue Holzkorpus mit den geschwungenen Seitenteilen sah deutlich professioneller aus als sein schwarzer Vorgänger.

Hier noch ein Detailaufnahme aus unserer anschließenden Star-Galerie vom fertigen Ergebnis:

Seit der letzten Superbooth wird die Andromeda Rebirth Serie nun von mir in Kleinstauflage gefertigt nach dem nun folgenden Muster. Sonderwünsche können selbstverständlich ebenfalls einfließen.

Eine Anmerkung sei mir erlaubt: Leider ist mein Bestand an schwarzen Overlay-Folien aufgebraucht. Es werden aktuell keine neuen schwarzen Folien produziert. Die Rebirth-Version mit original silber/blauem Panel kann sich aber genauso sehen lassen.

Legen wir los:

Log File Alesis Andromeda

Hier nun die wichtigsten Schritte des Umbaus, der sich über Monate erstreckte, da nicht jeder Schritt gleich in die richtige Richtung führte.

Die Zeichnung wird erstellt. Hier sieht man schon die neue Form der Seitenteile und die Anpassung des kpl. Chassis auf das schwenkbare Panel. Der Andromeda bekommt völlig neue Maße. Er wird etwas breiter, das Bedienfeld ein paar Zentimeter höher und das Chassis nach hinten etwas tiefer.

Aus der Zeichnung wird eine 1:1 Schablone erstellt.

In der Schreinerei – aus amerikanischem Nussbaum werden die Seitenblenden und der Mittelsteg über der Tastatur gesägt und ausgehobelt.

Das Rohstück bekommt auf der Tischfräse seine Form verpasst. Im oberen Teil der Spindel befindet sich der Kopierring, an dem die Schablone angesetzt wird. Im unteren Teil wird das Werkstück mit dem Falzkopf auf Maß gefräst.

Die Innenseite der Blende entsteht and der Oberfräse.

Das rechte Seitenteil nimmt Form an. Hier ist die originale innere Metallblende des A6 zersägt und mit zusätzlichen Aluminium-Winkeln versehen. Die schwarze Kunststoffblende ist das originale End-Cap der Tastatur, ebenfalls angesägt und angepasst.

Das Seitenteil ist geschliffen und mit 3 Schichten Polyurethanlack veredelt.

Die Schablone bekommt ihren Klappmechanismus

Das Oberteil des Andromedas wird zerlegt und die Platinen entfernt. Eine Aluminium-Stange wird am unteren Rand der Blende mit Epoxydkleber spaltfüllend verklebt und dient als Scharnier in Verbindung mit der eingearbeiteten Messinghülse in der Seitenblende.

Auch das Bedienpanel bekommt neue Aluminium-Streben eingearbeitet. Diese dienen sowohl zur Stabilität als auch als Träger für die späteren Abdeckplatten und Blenden. Ohne zusätzliche Stützstreben auch im Mittelteil des Panels wäre das ganze Bedienteil viel zu instabil beim Spielen.

Das Seitenteil für das Klapppanel entsteht. Hier verwenden wir 5 mm Alublech, was später nach dem Feinschliff ebenfalls mit Polyurethanlack veredelt wird.

Ansicht von unten. Die Platinen sind eingeschraubt, die Aluminium-Blenden werden befestigt.

(Zwei Bilder) Da wir das obere Panel vom Gerät „lösen“, fehlt natürlich eine Abdeckung für das untere Chassis des Alesis Andromeda A6. Wir fertigen dafür eine Aluminium-Platte, die hinten abgekantet ist und pulverbeschichtet einen sehr guten Eindruck macht. Auf diesem Bild seht man noch die erste Version mit ausgefrästen Lüftungsschlitzen. Die haben wir später weggelassen, da sie nicht wirklich gebraucht werden, wie sich herausstellte. Zudem sind Gehäuseöffnung direkt über dem eingebauten Sperrwandlernetzteil nicht wirklich optimal, sollte mal versehentlich ein Getränk verschüttet werden oder sich die liebe Hauskatze zu wohl im ihrer neuen Höhle finden.