DOC ANALOG: Mission Dave Smith Mono Evolver Keyboard

Mr. DOC ANALOG hat sich in den vergangenen Monaten zu einem unserer Favoriten auf AMAZONA.de gemausert. Die Storys sind nicht nur beliebt, sondern offensichtlich gibt es „da draußen“ auch immensen Bedarf für Reparaturen, die von den klassischen Vertragswerkstätten der Hersteller nicht abgedeckt werden.

Im neuen Jahr gehen wir es erst einmal ruhig an und widmen uns einem DAVE SMITH MONO EVOLVER in der KEYBOARD Version. Den Test zu diesem „fast schon“ Klassiker, finden Sie übrigens HIER. Aber um gleich mal einen Ausblick auf 2015 zu geben, da wird es einige Highlights geben, wie die Restaurierung eines Röhrenmischpult-Klassikers oder den Umbau eines Vintage-Samplers. Also dran bleiben.

Zurück zum Mono Evolver:

Warum muss der Evolver zum Doc? Ganz einfach, die Drehknöpfe erzeugen Parametersprünge und mit einer einfachen Reinigung ist es da nicht mehr getan. Obwohl erst 9 Jahre alt, wurden hier in der ersten Serie wirklich minderwertige Potis verbaut, die schnell ihren Geist aufgaben. In der ersten Zeit wechselten DSI die Platine noch gegen Kulanz aus, inzwischen ist das fast teuerer als einen gebrauchten Mono-Evolvier zu erwerben. (Neu gibt es diese schöne Teil leider nicht mehr).

Auf jeden Fall zu schade fürs Altenteil, denn der Evolver liefert einen sagenhaften Sound und deckt wirklich das ganze Spektrum ab von Digital bis Analog, da er pro Stimme auf je 2 analoge und 2 digitale Oszillatoren/Filter zugreifen kann. Für meinen Geschmack überzeugt er mich klanglich sogar mehr als sein Nachfolger PRO 2.

Also dann mal los: