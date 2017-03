DOC ANALOG: Soundcraft DC-2000, DC-2020 Analogmischpult

Unser DOC analog hat diesmal keinen Synthesizer unter seinen geschickten Cyberfingern (denn irgend jemand hat uns erzählt, dass sich die Finger auch als Schraubenzieher oder Lötkolben einsetzen lassen), sondern ein ausgewachsenes, amtliches Analogmischpult, das Soundcraft DC-2000.

Ja, auch so etwas bringt der DOC ANALOG für euch – und in diesem Fall für uns – wieder zu neuen Höchstleistungen.

Doch vorab ein paar Hintergrundinfos zum Patienten:

Soundcraft produzierte von ca. 1992 bis 2000 die letzten analogen Studiomischpulte. Danach wurde auch hier das digitale Zeitalter eingeläutet und heute nach über 15 Jahren wissen wir natürlich, welche Vorteile dies in der Praxis des Alltagsgeschäftes hat. Dennoch ist immer wieder zu erleben, wieviele Audiojünger aus unserer Branche leuchtende Augen bekommen, wenn wir von analoger Summierung und eben bald legendären analogen Mischpulten schwärmen. Gerade das Soundcraft DC-2000 und einige Jahre später das DC-2020 (mit bis zu 7.1 Surround Summe) waren insofern legendär, da es überhaupt das erste „Flying Fader“ Pult war, das eine sehr komfortable Fader- und Mute-Automation hatte – zu einem Preissegment, das es auch für kleinere Studios interessant machte. Hinzu kam die bekannte gute Audioqualität von Soundcraft und einer schon fast genialen Pegelregelung der NF-Wege, in der die Motorregelung auf einer zweiten Schleifbahn des Faders „digital“ geregelt wurde, das Nutzsignal aber nicht als VCA-Fader ausgelegt war. Das hatte vor allem den Vorteil eines besseren Fremdspannungsabstandes in der Summierung. Hinzu kam das gute auf gängige Praxis angewandte volle Konzept eines Inline-Mischpultes mit einer zweiten Faderebene, weitere digitale DCA-Gruppen, wie später auch in den digitalen Pulten – heute eine Selbstverständlichkeit und in der großen Ausführung (40/80 Kanäle) ein sehr durchdachtes Routing. Zu seiner Zeit innovativ, sogar eine Menüsteuerung der Automation und des Pultsetup über einen Touch-Screen Monitor und einem sehr zuverlässigem Rechnersystem (aufbauend auf AMIGA -Technologie).

Pulte dieser Reihe kosteten je nach Ausbau und Kanalgröße zwischen 32.000,- und rund 70.000,- Euro

Da die Automation des Soundcraft DC-2000 sozusagen alle bekannten Steuerungsprotokolle „lesen“ konnte, war man in der Lage, über z.B. der 24-Spur Otari, den vielen kleinen Fostex und Tascam Bandgeräten, den späteren Alesis ADAT Blackface bis hin zum MIDI-Timecode einer DAW nahezu jedes Mehrkanal-Interface anzuschließen, um eine computergesteuerte analoge Mischung und Summierung zu ermöglichen. Das Pult hatte zudem den guten Ruf, recht rauscharm zu sein – was auch dadurch bedingt war, dass in den Audiowegen eher das „Nötigste“ an Pre-Amp und EQ-Möglichkeiten vorhanden war. Und wo weniger drin ist – rauscht es auch weniger. Später, ab 1995 wurde das Nachfolgemodell DC-2020 im Bereich der Audioschaltung nochmals deutlich mit aufwändigerem EQ, der nun quasi vollparametrisch ausgelegt war, verbessert und auch sonst in vielen Schaltungsdetails modifiziert.

Das letzte Pult (es wurden ca. 600 Pulte dieser Serie gebaut) wurde bis 2000 gebaut und so gibt es nicht nur unter Insidern eine große Fangemeinde dieser Pulte, sondern gerade im Vintage „Back to the roots“ Zeitalter analoger Soundfreunde insbesondere bei der Summierung und des Mastering Einsatzes.