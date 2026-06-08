"What the Fuzz"?

Mit dem DOD/Morley Wha-OcTo-Fuzz stellen Digitech/DOD und Morley in Zusammenarbeit ein Trio aus Wah, Fuzz und Octave-Effekt in einem kompakten Pedal vor. Da fragt man sich doch: „WTF“??

Das DOD/Morley Wha-OcTo-Fuzz

Die Kombination aus Wah und Fuzz oder aus Fuzz mit Octave ist ja bereits ziemlich etabliert. Alle drei Effekte zu bündeln wäre aber eine noch bessere Idee, dachte man sich bei Digitech/DOD und Morley. So kam das DOD/Morley Wha-OcTo-Fuzz, kurz WTF genannt, zustande.

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Das Pedal im klassischen Morley-Gehäuse bietet die Möglichkeit, die drei Effekte entweder einzeln, im Duo oder eben alle drei auf einen Schlag einzusetzen.

Die Wah-Sektion baut natürlich auf einem klassischen Morley-Wah auf und ist ohne Bypass-Schalter realisiert. Der Effekt wird also wirksam, sobald man das Pedal bewegt. Eine LED gibt zusätzlich an, ob der Effekt aktiv ist.

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Zusammen mit dem ebenfalls von Morley stammenden Fuzz-Schaltkreis ist das DOD/Morley Wha-OcTo-Fuzz in dieser Kombination eine Reminiszenz an die frühen Morley-Tage der 70er Jahre. Die Fuzz-Sektion mit dem Bypass-Footswitch auf der rechten Seite bietet mit Intensity und Fuzz Level zwei Regler zur Klangformung.

Also Octave-Effekt kommt das DOD FX35 Octoplus zum Einsatz. Dieser klassische analoge DOD-Effekt, ursprünglich aus den 80er Jahren, legt eine Oktave unter das Originalsignal. Die Einstellmöglichkeiten umfassen hier Direct Level, Tone und Octave Level samt Footswitch (diesmal auf der linken Seite).

Wer also drei klassische Effekte als ein kompaktes Gerät sucht, sollte sich das Wha-OcTo-Fuzz auf jeden Fall genauer anschauen.

Preis und Verfügbarkeit

Das DOD/Morley Wha-OcTo-Fuzz kostet bei Thomann 299,- Euro und ist in wenigen Tagen lieferbar.