Doepfer goes 1U

Eine kleine Revolution auf der Superbooth 26: Mit dem Case Doepfer A-100 P7 und einigen Module im 1 HE- bzw. 1 U-Format verlässt Doepfer erstmals die Bauform mit drei Höheneinheiten. Aber natürlich nur, um die neue Modulreihe in die bestehende Systeme zu integrieren.

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Doepfer A-100 P7 & 1 HE-Module

Das transportfähige Case A-100 P7 verfügt neben seinen zwei 84 TE breiten Zeilen mit der Höhe von 3 HE in der Mitte auch eine 1 HE Einbauzeile. Dieses Format hat sich in den vergangenen Jahren zunehmend etabliert, um zusätzlich Module in einen Rahmen mit aufnehmen zu können, ohne zu viel Platz dafür zu „verschwenden“. Speziell bei einfachen Funktionen wie Multiple, Mixer oder Abschwächer hat sich das bewährt.

Das A-100 P7 ist dank einer kleinen Änderung der Konstruktion von den Maßen her identisch zum A-100 P6. Der Preis beträgt 720,- Euro.

Doepfer hat auch passen dazu eine Reihe von 1 HE-Modulen auf der Superbooth gezeigt.

Doepfer A-130-3(1U) linear/exponential VCA

Dieser Dual-VCA entspricht dem Modul A-130-2. Die beiden Kanäle sind unabhängig voneinander nutzbar und haben eine umschaltbare Kennlinie. Preis: 100,- Euro.

Doepfer A-138-6(1U) Mixer

Dieser Mixer hat sechs Kanäle und kann jeden Eingang individuell auf einen oder beide Ausgänge routen. Preis: 100,- Euro.

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Doepfer A-142-5(1U) Dual-Decay/LFO

Dieses Modul besitzt zwei einfache Modulatoren. Diese lassen sich als zwei Decay-Hüllkurven, als eine AD-Hüllkurve oder mittels Loop-Funktion als zwei LFOs nutzen. Der Bereich geht von ca. 2 ms bis 2 Sekunden. Preis: 90,- Euro.

Doepfer A-142-6(1U) AD/LFO

Eine Nummer kleiner als A-142-4(1U), aber als AD-Hüllkurve oder Single-LFO mit variablem Verlauf nutzbar. Der Geschwindigkeitsbereich ist identisch. Preis: 70,- Euro.

Doepfer A-155-3(1U) Ratcheting Sequencer

Das Modul ist funktional mit dem A-155-2 (hier ist unser Test dazu) identisch. Nur die Bedienelemente sind anders angeordnet. Preis: 200,- Euro

Doepfer A-190-7(1U) MIDI CV/Gate

Ein MIDI/CV-Interface braucht nicht viel Platz. Funktional entspricht es dem A-190-9. Preis: 65,- Euro.

Alle Doepfer 1U-Module sollen ab Sommer erhältlich sein und werden für einen kleinen Aufpreis auch im schwarzen Vintage-Design angeboten.