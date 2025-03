Doepfer A-119-2, A-145-2, A-149-3, A-188-9, Eurorack Module

High Speed VCO & andere

Neue Eurorack-Module sind im Anrollen: Doepfer A-119-2, A-145-2 und A-149-3 an, die voraussichtlich auf der Superbooth 25 zu sehen sein werden. Ein weiteres, sehr interessantes Modul, der High Speed VCO A-188-9, ist bereits erhältlich.

Doepfer A-119-2 Dual External Input/Amplifier

Das Modul A-119-2 ist eine Art doppelter Version des Audio-Input-Moduls A-119, allerdings ohne den integriert Envelope-Follower und dessen daraus abgeleitete Signale, die dort an einem separaten Ausgang anliegen. Auch auf die symmetrische 6,3 mm Eingangsbuchse wurde verzichtet. Stattdessen sind zwei Verstärker vorhanden und das Modul ist lediglich 4 TE breit.

Die beiden Verstärker sind getrennt voneinander einstellbar. Für jeden Kanal ist eine Übersteuerungsanzeige vorhanden. Das Modul kann auch für Stereo-Signale verwendet werden, z. B. der Ausgang eines Smartphones bei Verwendung eines 3,5 mm Stereo-Klinkenkabels, da Eingang 1 als Mono- wie auch als Stereo-Eingang genutzt werden kann.

Doepfer A-145-2 Slim LFO

A-145-2 ist die schmale Version des LFOs A-145-1. Von den Funktionen her sind die beiden Module identisch. Nur die Anordnung der Bedien- und Anzeige-Elemente ist aufgrund der deutlich kleineren Frontplatte von 4 TE unterschiedlich. Beim A-145-2 sind zweifarbige LEDs für das Anzeigen von positiven und negativen Signalen hinzugekommen.

Doepfer A-149-3 Fluctuating Random Voltages

A-149-3 ist das dritte Modul der A-149er-Reihe. In dieser Modulgruppe werden Funktionen realisiert, die in Don Buchla’s Modulen „Source of Uncertainty 265/266“ vorhanden waren und die mit anderen A-100-Modulen nicht realisiert werden können.

Das Modul an die gleichnamigen „Fluctuating Random Voltages“ von Buchla angelehnt. Gegenüber dem Vorbild wurden jedoch einige Funktionen ergänzt. Es gibt Zugriff auf nahezu alle internen Signale (z. B. Noisy Triangle oder den S&H-Ausgang). Darüber hinaus sind eine Reihe von einstellbaren Parametern vorhanden, die im Original fest vorgegeben waren.

Außerdem sind die beim Original fest vorgegebenen internen Verbindungen beim A-149-3 auf normalisierten Buchsen geführt und können auch einzeln genutzt werden. So lassen sich beispielsweise S&H oder die Slew-Einheit auch unabhängig einsetzen.

Diese drei Module sind voraussichtlich ab April 2025 verfügbar. Die Preise ist noch nicht bekannt.

Doepfer A-188-9 High Speed VCO

A-188-9 ist ein Hochfrequenz-VCO, der im Bereich von ca. 15 kHz bis 500 kHz oktavrein arbeitet. Das Modul besteht aus einem präzisen Audio-VCO mit einer nachgeschalteten PLL-Einheit (phase locked loop), die als Frequenzvervielfacher mit dem Faktor 32 arbeitet. Die Hauptanwendung ist die Ansteuerung von Eimerketten-Modulen (z. B. A-188-1/2), um diese für KSS-Sounds über einen weiten Bereich oktavrein betreiben zu können. Aber auch in Verbindung mit anderen Modulen, die über Hochfrequenz-Eingänge verfügen (z. B. Digital Noise, Delay, Frequenzteiler) kann das Modul zum Einsatz kommen.

Das Modul A-188-9 ist bereits erhältlich und kostet 149,- Euro.