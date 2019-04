Dove Audio Waveplane, 6D Wavetable Oszillator Modul

Der zweite Streich von Dove Audio

Seit 2018 ist bekannt, dass Paula Maddox (Ex-Modal Electronics) als Dove Audio wieder in der Synthesizer Welt aktiv ist. Das erste Produkt war der WTF, ein spannender Morphing Oszillator für das Eurorack und 3U MU (MOTM, dotcom) Format. Nicht ein Jahr später nach dieser Ankündigung gibt es bereits jetzt das zweite Produkt aus der britischen Schmiede, das wieder einmal auf Kickstarter gestartet ist. Waveplane ist ein neuer innovativer digitaler Oszillator, der auf einer neuen 6D Wavetable Engine basiert und als Eurorack/MU (MOTM, dotcom) auf den Markt kommt.



Der Waveplan Oszillator setzt sich aus 4 einzelnen Generatoren zusammen, die jeweils in einem Winkel unterbracht ist. Sie werden als „oben links, oben rechts, unten links und unten rechts“ beschrieben und besitzen jeweils eine Wavetable mit 32 Schwingungen. In dieser befinden sich klassische Waveforms wie Sägezahn, Sinus, Dreieck, Rechteck aber auch speziellere wie Formanten, verzerrte, metallische usw.

Mit Hilfe der X und Y Regel lassen sich die eingestellten Schwingungen von links nach rechts und oben nach unten morphen. Da man auch Zwischenpositionen einstellen kann, sind spannende Resultate bestehend aus allen 4 möglich. Die Morphing Axen (X & Y) sind auch mit CV steuerbar und ermöglichen sehr komplexe Resultate. Will man es noch tiefer und wilder, der kann die Auswahl der einzelnen Schwingungen in der Wavetable auch mit CV animieren. Desweiteren kann man die Waveforms umgekehrt werden, was zu weiteren Möglichkeiten führt. Beispielsweise sind so rhythmische Verläufe einstellbar.

Ob man die Wavetables austauschen kann oder ob sie fix sind, ist bisher nicht bekannt. Weiter befindet sich auf dem Modul einen Frequenzmodulation (FM) Eingang, Coarse (in Oktave einstellbar) und ein Fine Tune Regel, der nach links und rechts um eine Oktave das Signal verändert.

Das Eurorack Modul ist 16HP groß und benötigt 50mA (+12V rail), 50mA (-12V rail) und 100mA (5V rail). Die MU Version hat 3U und besitzt die gleichen Funktionen wie die Eurorack Variante. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es aber noch keine sichtbare MU Version, da diese noch nicht fertig entwickelt ist.

Der Waveplane Oszillator ist ab jetzt vorbestellbar auf Kickstarter für einen Preis von £375 (+/- 435€) für die Eurorack und £475 (+/- 551€) für die MU Version. Der Verand ist nicht inklusive und man plant die Module im August auszuliefern. Die Kickstarter Kamapgne läuft noch 29 Tage.