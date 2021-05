DPA Microphones stellt zwei neue Headset-Mikrofone vor

Neue Headsets kombinieren 5-mm-Kapseln mit dem preisgekrönten DPA 6066-Design

DPA 4466 Core und DPA 4488 Core

Der dänische Hersteller DPA Microphones kündigt die DPA 4466 CORE Kugel- und DPA 4488 CORE Nieren-Headsets an. Diese beiden neuen Lösungen basieren auf dem Design des bekannten DPA 6066 Subminiature Headsets des Herstellers. Hier ein Link zum DPA 6066-OC-R-F00 mit Kugelcharakteristik.

Die beiden neuen Headsets verfügen jetzt auch über die sehr kompakte 5-mm-Kapsel der Marke DPA. Dank des Einheitsgrößen-Designs mit einstellbarer Höhe und Auslegerlänge lassen sich die DPA 4466 und DPA 4488 Headsets schnell an die Kopfgröße anpassen. Ein besonderes Dreipunkt-Haltesystem (über, unter und hinter dem Ohr) bietet dabei ein hohes Maß an Sicherheit, während der flexible Ohrbügel laut Hersteller auch bei längerem Einsatz anhaltenden Komfort gewähren soll.

Mit den neuesten Entwicklungen gehe DPA laut Presseinformation einen weiteren Schritt in Richtung Sicherheit, Langlebigkeit und Flexibilität, die für den Einsatz auf Bühnen und natürlich insbesondere im Theater-, Rundfunk-, Kirchen- und Konferenzbereich erforderlich sind.

DPA Microphones reagiert auf Kundenwünsche

Produktmanager bei DPA Microphones René Mørch betont in der Pressemeldung: „Unsere Kunden haben uns gebeten, unsere neuesten Headsets mit dem kleinen Formfaktor auch mit den hoch angesehenen 5-mm-Kapseln anzubieten.“ Dank des zweckmäßigen Designs des Booms und des Verriegelungssystems ließe sich das Headset trotz der festen Boomlänge an alle Kopfgrößen individuell anpassen. Dies gelte natürlich auch für die Nierenvariante, bei der die korrekte Platzierung besonders wichtig sei.

Die neuen Headsets haben dieselben austauschbaren Kabel- und Boom-Optionen wie die DPA 6066 Subminiature Headsets. Dazu gehört auch das 90-Grad-Kabelmanagement im Nackenbereich. Nackenbügel, Boom und Kapsel verfügen über eine nichtreflektierende Oberfläche, die unauffällig und anwenderfreundlich für die Kamera ist. Mit einem hochwertigen und professionellen Look sind die DPA 4466 und DPA 4488 in den bewährten Standardfarben des Herstellers Schwarz und Beige erhältlich, eine braune Variante soll in Kürze ebenfalls verfügbar sein.

Durch den Zuwachs bei DPA im Bereich Kopfbügel- Ohrbügelsets haben Anwender mit den neuen DPA 4466 und DPA 4488 jetzt Zugriff auf eine noch größere Auswahl an Lösungen und erhalten zwei neue Produkte, die den DPA-typischen klaren und transparenten Klang liefern, der speziell für seine hohe Sprachverständlichkeit bekannt sein soll.

Die Preise für die neuen Headsets beginnen bei 595,- Euro für das DPA 4466 und 645,- Euro für das DPA 4488, jeweils mit MicroDot-Anschluss. Eine Lösung mit 3-poligem Lemostecker liegt bei 670,- Euro für das DPA 4466 und 720,- Euro für das DPA 4488.