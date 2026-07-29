Zwei günstige Kompressoren von Drawmer

Mit Drawmer OC1 und FC1 stellt der britische Hersteller zwei neue Kompressoren für das API500-Format vor. Drawmer verspricht für beide unterschiedliche Klangcharakteristiken und umfangreiche Features.

Drawmer OC1

Als Ergänzung zum bereits verfügbaren Angebot an 500er-Kompressorn veröffentlicht Drawmer mit dem OC1 Optokompressor und dem FC1 FET-Kompressor zwei weitere 500er-Serie-Module, die über denselben umfassenden Funktionsumfang verfügen, jedoch zwei völlig unterschiedliche Klangcharakteristiken bereitstellen.

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Der OC1 ist ein optischer Kompressor mit einer sanften, warmen und natürlich klingenden Dynamiksteuerung für unterschiedlichste Audioquellen. Laut Entwickler eignet er sich besonders gut für Gesang und Akustikgitarren. Der FC1 ist dagegen ein FET-Kompressor, der sich mit seinen schnellen Attack- und Release-Zeiten ideal für eine druckvolle Kompression eignet.

Beide Module sind als 1-Kanal-Geräte ausgeführt – mit der Möglichkeit zur Verknüpfung mehrerer Module.

Neben den bekannten Reglern für Input Gain, Threshold, Ratio, Attack und Release verfügen sowohl der FC1 als auch der Drawmer OC1 über einen BIG- und einen AIR-Modus, um den Tiefen zusätzliche Fülle und Wärme sowie den Höhen mehr Brillanz und Helligkeit zu verleihen.

Ein PGM-Mode-Schalter stellt eine zweite, langsamere Release-Zeit bereit, die proportional zum Programmmaterial oberhalb des Threshold liegt. Dies reduziert übermäßiges Pumpen und unnatürliche Artefakte bei starker Kompression.

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Beide neuen Drawmer Module verfügen über einen „Mix“-Regler für die Parallelkompression, mit dem komprimierte (WET) und unkomprimierte (DRY) Signale gemischt werden können. Darüber hinaus hat Drawmer die beliebte „CRUSH“-Funktion in beide Geräte integriert. Der Effekt variiert je nach Höhe der Eingangsverstärkung und fügt dem Signal musikalisch ansprechende Obertöne hinzu.

Umfassende Pegelmeter zeigen die Gain-Reduktion sowie wahlweise den Eingangs- oder Ausgangspegel auf dem VU-Meter an. Für eine hohe Reproduzierbarkeit von klanglichen Ergebnissen und einen einfachen Recall von Einstellungen kommen durchgängig hochpräzise gerasterte Potentiometer mit 21 Stufen zum Einsatz.

Die Sidechains mehrerer Module können über den dedizierten Link-Pin 6 am 500er-Chassis mithilfe der LINK-Taste miteinander verbunden werden, sodass die Gain-Reduktion aller Module synchron erfolgt. Diese Funktion eignet sich ideal zum Koppeln mehrerer Einkanalmodule.

Über den Output-Gain-Regler kann das komprimierte Signal angepasst werden.

Um den Funktionsumfang abzurunden, verbindet in beiden Modulen ein fest verdrahteter Bypass-Schalter den Eingang direkt mit dem Ausgang, ohne das Signal zu verändern. Beide Kompressoren wurden von Drawmer in Großbritannien entwickelt und von Hand gefertigt.

Drawmer OC1 und FC1 sind ab sofort zum Preis von 399,- Euro im Handel erhältlich.