Dreadbox Artemis 1.1, Firmware-Update

@genderina Hier stehen ein Minilogue und ein Pro-800, kosten zusammen weniger als der Artemis und haben mehr Knöppe 🙂

Ja, unfairer Vergleich, aber der Klang gefällt mir durchaus und den 3340 mag ich eben. Und bei dem Preis schaue ich irgendwie zum Novation Peak, TEO 5 / Take 5 und UB-Xa Desktop rüber.

Was die Hüllkurven betrifft, bin ich ganz bei Dir: Nur ein Reglersatz für zwei oder mehr EGs nervt!

Ich finde Dreadbox einfach sympatisch und werde mir wohl irgendwann was von denen holen, aber bisher hat immer entweder die Ausstattung oder der Preis für mich nicht so ganz gepasst.