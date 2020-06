Dreadbox Typhon – analoger Synthesizer mit Sinevibe-FX

Mehr unter der Haube als man ihm ansieht

Mit Dreadbox Typhon stellt der griechische Analogspezialist wieder einen kompakten monophonen Synthesizer vor. Die analoge Klangerzeugung wird hier von einem DSP-Effektprozessor ergänzt, der mit Algorithmen von Sinevibes arbeitet.

Typhon ist auf den ersten Blick ein klassischer Analogsynthesizer mit zwei Oszillatoren, einem Tiefpassfilter, mehreren Modulatoren und VCAs. Doch unter der Oberfläche verbirgt sich deutlich mehr, als man anhand der Bedienelemente vermuten möchte.

Für die beiden Oszillatoren gibt es einen zentralen Wave-Regler, mit dem zwischen unterschiedlichen Kombinationen aus Dreieck, Rechteck (PWM) und Sägezahn in mehreren Zonen geblendet wird. Neben den Mix-Einstellungen gibt es auch ein FM-Feld in dem VCO 2 mit Dreieck VCO 1 frequenzmoduliert. Der zweite Oszillator kann mit Tune gegenüber dem ersten Oszillator verstimmt werden.

Das Filter ist ein Tiefpass mit 24 dB. VCF und VCA werden jeweils von einer eigenen Hüllkurve gesteuert. Außerdem gibt es drei weitere Modulatoren, die sich wahlweise als LFO, Envelope, Random oder Parameter Sequencer einsetzen und auf verschiedene Ziele, darunter auch Wave, Resonanz, FX-Parameter, routen lassen. Weitere Modi sollen mit einem Update noch nachgereicht werden.

Für Melodien ist ein Sequencer mit 32 Steps vorhanden. Modulatoren, Sequencer und weitere Funktionen werden über fünf Fader und das Display mit dazu gehörendem Encoder bedient.

Typhon verfügt über einen Effektprozessor mit 12 Algorithmen, die von Sinevibes stammen. Sinevibes ist in letzter Zeit durch Oszillator- und FX-Plugins für die Korg Multi Engine aufgefallen.

In Typhon kann nur ein Effekt aktiv sein. Es stehen Distortion/Bit Crush (sechs Varianten), Chorus, Ensemble, Flanger, Delay, Ping Pong und Reverb zur Auswahl.

Es gibt 254 Speicherplätze für Presets, die in vier Bänke organisiert sind und auch exportiert bzw. importiert werden können.

Typhon wird über USB bzw. eine Netzteil mit USB-Stecker mit Strom versorgt. Bei Anschluss an einem Computer kann auch MIDI übertragen werden, ebenso sind Firmware-Updates über eine Software möglich, die Dreadbox zur Verfügung stellen will.

Alternativ sind klassische MIDI-In- und MIDI-Out-Buchsen vorhanden. Audioseitig gibt es einen Stereoausgang (2x 6,3 mm Klinke), einen Monoeingang (3,5 mm Klinke) und einen Kopfhöreranschluss (3,5 mm Stereoklinke).

Das genaue Lieferdatum und der Preis von Dreadbox Typhon wurden noch nicht bekanntgegeben, werden wir aber so schnell wie möglich nachreichen.