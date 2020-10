Dream ADA-128: Neuer Premium AD/DA-Wandler von Prism Sound

Hochwertiger britischer Wandler

Der Name Prism Sound steht für hochwertige Wandler und Audiointerfaces. Von der Qualität des britischen Herstellers konnten wir uns schon mehrfach überzeugen, u. a. in den Tests des Atlas- und Lyra-Interfaces. Nun hat das Unternehmen ein neues Produkt vorgestellt, den Wandler Dream ADA-128. Und der lässt kaum Wünsche offen.

Features des Prism Sound Dream ADA-128

Die letzten fünf Jahre hat sich Prism Sound nach eigenen Aussagen zufolge intensiv mit einer neuen Wandler-Architektur beschäftigt. Dabei gehören die Wandler der Briten bereits zu dem Besten, was man derzeit bekommen kann. Nicht ohne Grund steht das Audiointerface Atlas in unserer Charts „Audiointerfaces Profi“ an oberster Stelle.

Erstmals kommen die neuentwickelten Wandler nun im ADA-128 zum Einsatz. Geeignet ist das Produkt u. a. für Recording, Postproduktion und den Einsatz im Broadcast-Bereich.

Der Dream ADA-128 Wandler ist modular aufgebaut und ermöglicht die Aufnahme von bis zu 16 analogen und digitalen I/O-Karten. Jede Karte kann dabei bis zu acht Kanäle bewerkstelligen, insgesamt lassen sich maximal 128 Kanäle steuern.

Hinzu kommen vier Host-Slots, über die sich der Wandler in vorhandene Setups einbinden lässt. Egal ob Verbindungen zu Computern, Recordern, Konsolen oder diversen Netzwerken, mit der passenden Anschlusskarte fügt sich der ADA-128 überall nahtlos ein.

Ein Highlight ist die Möglichkeit, pro Host Karte einen eigenen Sync einzustellen, denn der ADA-128 arbeitet auf Wunsch mit bis zu vier Clocks. Dabei findet alles in überschaubaren 2 Höheneinheiten Platz.

Das alles hat natürlich seinen Preis. Los geht es mit einem Basispreis von 5.000,- britischen Pfund, die I/O-Karten schlagen mit jeweils 1.650 Pfund zu Buche. Die Host-Karten kosten rund 750 Pfund pro Stück. Je nach Ausstattung kommt man somit schnell auf einen guten fünfstelligen Betrag. In den USA sind die ersten Wandler bereits gelistet, zeitnah sollten sie also auch in Deutschland erhältlich sein.