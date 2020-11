Drei neue USB-Audiointerfaces: Tascam US 1x2, 2x2 und 4x4 HR

Drei neue USB-Audiointerfaces: Tascam US 1×2, 2×2 und 4×4 HR

Schicke Wabenstruktur mit kleinen Puffergrößen

Passend zum Jahresabschlussgeschäft bringt Tascam drei neue USB-Audiointerfaces auf den Markt. Die neue Serie hört auf den Namen US-HR und umfasst die Modelle US-1×2, US-2×2 und US-4×4 HR. Im Fokus stehen Einsteiger und fortgeschrittene User der Bereiche Musikaufnahme und Podcasts.

Tascam US-HR-Serie im Überblick

Wie die Produktnamen bereits vermuten lassen, sind die drei USB-Interfaces mit unterschiedlich vielen Anschlüsse ausgestattet. Das US-1×1 HR ist das kleinste Interface der Serie und wartet mit jeweils einem Mikrofon- (XLR), Instrumenten- (Klinke) und Line-Eingang (Cinch) auf. Als Audioausgang dient ein Cinch-Pärchen. 48+ Phantomspannung sowie Gain-Potis für Mic- und Instrumenten-Eingang sind ebenso vorhanden wie ein regelbarer Kopfhöreranschluss.

Seine Verbindungen zu Computer und/oder Tablet stellt das US-1×1 HR über eine USB-C und eine Micro-USB-Buchse her.

Tascam US-2×2 HR

Das nächst größere Modell ist das US-2×2 HR, das über zwei Kombo-Eingänge (XLR/Klinke), ein Stereopärchen Klinkenbuchsen für den Master Ausgang und eine MIDI-Schnittstelle verfügt. Im Gegensatz zum US-1×2 HR wird hier allerdings ein externes Netzteil für den Betrieb benötigt.

Tascam US-4×4 HR

Das größte Interface der Serie stellt das US-4×4 HR dar. Vier gleichzeitig nutzbare Kombo-Eingänge sowie vier Ausgänge und MIDI-Ports machen das Interface für all diejenigen interessant, die nicht nur sich selbst, sondern gleich mehrere Sänger/Sängerinnen und Instrumente aufzeichnen wollen.

Allen drei Interfaces gemein sind die zum Einsatz kommenden Wandler. Tascam setzt hier zunächst auf seine bewährten Ultra-HDDA-Preamps, gewandelt wird dann mit bis zu 24 Bit und 192 kHz. Extrem niedrige Puffergrößen sollen (zumindest unter Windows) hierbei möglich sein, Tascam spricht hier von vier Samples.

Auch das Gehäuse ist bei allen Interfaces identisch. Die Wabenstruktur aus Aluminiumguss macht auf alle Fälle Eindruck und auch farblich zeigt Tascam, dass nicht immer alles schwarz sein muss. Die Seiten des Gehäuses sind abgewinkelt, so dass die Bedienoberfläche leicht nach oben geneigt und leicht zu handhaben ist. Das Gewicht soll dank des Aluminiumgehäuses nicht all zu gering sein, so dass sich die Interfaces auch bei voller Kabelbestückung nicht vom vorgesehen Platz weg bewegen.

Ab wann die drei Interfaces erhältlich sein werden, ist bisher noch nicht bekannt. Auch die Preise hat Tascam noch nicht bekanntgegeben.