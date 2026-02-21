Drummer-1, Beat Plug-in

Patterns & Sounds für Genres
Drummer-1 ist ein Plug-in, mit dem sich Beats mit wenigen Klicks erzeugen und als Audio- und MIDI-Files exportieren lassen. Das Besondere dabei ist, dass es vier Genre-Packs gibt, die authentische Patterns und Samples für verschiedene Club-Stile beinhalten.
Drummer-1 – Genre-Beats & Sounds
Das Plug-in ist ein Pattern-Sequencer mit sieben Spuren für Drums. Es ist nicht für die Erstellung ganzer Arrangements gedacht, sondern soll Loops und Pattern erzeugen, die in einer DAW arrangiert und weiter bearbeitet werden können.
Nach der Wahl eines Genres können die Spuren für Kick, Snare, Hihats etc. per Knopfdruck generiert werden, bis man ein zufriedenstellendes Ergebnis erhält. In der Grundausstattung gehören die vier Packs Hip Hop, Trap, UK Rave und Electro mit Beats und „Mix-ready“ Sample-Kits dazu. In Zukunft sollen weitere Genre Packs angeboten werden.
Nachdem man einen Beat generiert hat, lassen sich die Spuren und Steps individuell editieren. Dafür gibt es die Funktionen Dynamic, Groove (Swing) und Euclidean. Für die Spuren lassen sich unterschiedliche Auflösungen festlegen.
Die Samples lassen sich innerhalb des Genre-Packs oder gegen eigene Samples austauschen. Je nachdem, ob man mit Audio Clips oder MIDI-Pattern weiterarbeiten will, lassen sich die einzelnen Spuren oder das komplette Pattern per Drag & Drop in die DAW ziehen.
Drummer-1 ist derzeit nur für macOS in den Formaten VST3 und AU verfügbar. Eine Windows-Version ist in Vorbereitung. Der Preis beträgt 49,95 US-Dollar.
Klingt wirklich brauchbar und scheint auch in der Bedienung sehr unkompliziert zu sein. Schwierigkeit: Hat vermutlich jeder schon in zig ähnlichen Variationen: Free Samples aus’m Netz, Stock-Plugins oder ganze Packs für Battery oder Groove Agent. Wie bei Native Instruments ist auch hier wieder leider der beklopte Trend zu erkennen, was die Genres anbelangt: Trap, Hip-Hop, Pobl-Sommer-House und LoFi. Kennt überhaupt noch jemand Trance oder Eurodance? Ich weiß: Lange ist es her! Die Songs hatten so merkwürdigie Namen wie Coco Jambo oder 1,2 Polizei. Aber da dies erst der Anfang des Drummer-1 ist und natürlich auch noch eine Windoof-Version erscheint, bleibt die Hoffnung auf weitere coole Samplepacks. Aber auch diese Samples werden irgendwann mehr oder weniger kostenlos im Netz oder mit einem dicken Samplepack für NI Battery erscheinen. – Nur eine Frage der Zeit! Apropos Groove Agent: Dort gibt es seit dem gestrigen Update für jedes Sample einen eigenen Equalizer. Wie cool ist das denn bitte! Für alle DAW-Nutzer ist das Update umsonst, für Besitzer der seperaten Groove Agent Vollversion ist es käuflich. Haut rein mit dem Update und genießt das neue Groove Agent GUI.