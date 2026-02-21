Drummer-1, Beat Plug-in

Patterns & Sounds für Genres

Drummer-1 ist ein Plug-in, mit dem sich Beats mit wenigen Klicks erzeugen und als Audio- und MIDI-Files exportieren lassen. Das Besondere dabei ist, dass es vier Genre-Packs gibt, die authentische Patterns und Samples für verschiedene Club-Stile beinhalten.

Drummer-1 – Genre-Beats & Sounds

Das Plug-in ist ein Pattern-Sequencer mit sieben Spuren für Drums. Es ist nicht für die Erstellung ganzer Arrangements gedacht, sondern soll Loops und Pattern erzeugen, die in einer DAW arrangiert und weiter bearbeitet werden können.

Nach der Wahl eines Genres können die Spuren für Kick, Snare, Hihats etc. per Knopfdruck generiert werden, bis man ein zufriedenstellendes Ergebnis erhält. In der Grundausstattung gehören die vier Packs Hip Hop, Trap, UK Rave und Electro mit Beats und „Mix-ready“ Sample-Kits dazu. In Zukunft sollen weitere Genre Packs angeboten werden.

Nachdem man einen Beat generiert hat, lassen sich die Spuren und Steps individuell editieren. Dafür gibt es die Funktionen Dynamic, Groove (Swing) und Euclidean. Für die Spuren lassen sich unterschiedliche Auflösungen festlegen.

Die Samples lassen sich innerhalb des Genre-Packs oder gegen eigene Samples austauschen. Je nachdem, ob man mit Audio Clips oder MIDI-Pattern weiterarbeiten will, lassen sich die einzelnen Spuren oder das komplette Pattern per Drag & Drop in die DAW ziehen.

Drummer-1 ist derzeit nur für macOS in den Formaten VST3 und AU verfügbar. Eine Windows-Version ist in Vorbereitung. Der Preis beträgt 49,95 US-Dollar.