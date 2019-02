Drummer stehen im Rampenlicht

Schlagzeuger aufgepasst!

Shure bietet talentierten Drummern die Chance, an der Drum Mastery 2019 teilzunehmen. Das ist die Gelegenheit für Solo-Schlagzeuger aus insgesamt 44 Ländern, ihr Können unter Beweis zu stellen und sich den Hauptpreis – eine Reise nach London mit Workshops in den Metropolis Studios und Shure Equipment im Wert von etwa 5.000 USD zu ertrommeln.

Mehr Informationen über den Wettbewerb, die offiziellen Teilnahmebedingungen und die Teilnahme gibt es unter drum-mastery.shure.com.

„Schlagzeuger sind für eine Band von immenser Bedeutung. Versteckt hinter ihrem Drumkit geben sie den Rhythmus vor. Wir wollen, dass Drummer die Anerkennung bekommen, die sie verdienen. Mit unserem Wettbewerb, der Drum Mastery 2019, rücken wir sie ins Rampenlicht“, sagt Jens Rothenburger, Director of Global Marketing for Musician and Consumer Audio bei Shure.

Für die Teilnahme müssen die Musiker auf drum-mastery.shure.com ein Video hochladen, in dem sie ihre Kreativität und ihr Können auf einem akustischen Drumset unter Beweis stellen. Voraussetzung ist, dass die Schlagzeuger ohne musikalischen Support spielen. Zusätzlich zum Video wählen die Teilnehmer auf der Website mit Hilfe des Mic-Konfigurators für Schlagzeuge das Shure Equipment aus, das sie beim Wettbewerb gewinnen möchten. Anschließend ist die Online-Community am Zug und wählt ihre Favoritenvideos. Alle Videos, die mindestens 50 Votes erhalten, qualifizieren sich für die zweite Runde – die Bewertung durch die Shure Jury. Sie wählt jeweils einen Landessieger aus, der in die Finalrunde einzieht. Der Publikumsliebling mit den meisten Votes erhält eine Wildcard für das Finale. Abschließend prämiert eine Fachjury aus Spitzen-Schlagzeugern aus diesen 45 Finalisten die drei Besten.

Der Sieger gewinnt eine fünftägige Reise nach London mit kompletter Kostenübernahme, eine eintägige Masterclass mit einem VIP-Drummer und einen eintägigen Workshop zum Thema Schlagzeug-Mikrofonierung mit einem professionellen Toningenieur in den Metropolis Studios. Zudem erhält der Gewinner der „Drum Mastery 2019“ Shure Produkte im Wert von etwa 5.000 USD.

Die Zweit- und Drittplatzierten bekommen Shure Equipment im Wert von etwa 3.000 USD und 1.000 USD. Außerdem erhalten alle Landessieger sowie der Gewinner der Wildcard ein Shure Paket bestehend aus einem MV88+Video Kit und den Bluetooth-fähigen SE215 Wireless Sound Isolating Ohrhörer.

Videos können bis zum 15. April 2019 eingereicht werden, das Voting der Online-Community ist bis zum 6. Mai 2019 möglich. Die Gewinner werden am 9. Juli 2019 verkündet.

Die Teilnehmer müssen 18 Jahre oder älter sowie nach den örtlichen Gesetzen volljährig sein.