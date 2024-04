DTronics DT-DX – ein neuer FM-Synthesizer à la Yamaha DX-7?

Ein MiniDexed mit Reglern?

DTronics teasert mit den DT-DX an. Auch ohne Informationen ist das Video recht vielsagend. Offenbar bereitet der niederländische Spezialist für MIDI-Controller seinen ersten Synthesizer vor.

DTronics DT-DX

Die einzige echte Information im Video ist, dass das neue Produkt auf dem Open Source-Projekt MiniDexed basiert. Dabei handelt es sich um einen FM-Synthesizer, der sich nah am Yamaha DX-7 orientiert. Kern des MiniDexed ist ein Raspberry Pi. Es sind damit sogar acht Instanzen der Tonerzeugung möglich, was quasi einem Yamaha TX-816 entspricht.

Wer sich näher über MiniDexed informieren möchte, kann die Dateien, Systemanforderungen und Hinweise zum Bau unter diesem Link auf Github einsehen.

ANZEIGE

Allerdings ist MiniDexed eine „Black Box“ ohne Regler, die nur über MIDI-Controller zu bedienen ist. Hier kommt die Expertise von DTronics ins Spiel, denn man hat mit dem DT-7 einen ausgereiften Programmer für den DX-7 im Programm. Was also wäre naheliegender, als diese beiden Geräte zu einem editierbaren Synthesizer zu kombinieren? Jedenfalls könnte man so die Bilder des Videos interpretieren und der Begleittext „Based on the MiniDexed synthesizer “ scheint ja auch recht eindeutig zu sein.

Das ist aber nur eine Möglichkeit. Natürlich könnte DTronics auch nur eine einfache Version des MiniDexed bauen, die man von einer angepassten Version des DT-7 ansteuert.

Bis es weitere Informationen zum DTronics DT-DX gibt, wird es wohl noch ein wenig dauern. Ob wie beim Distortion-Effekt DT-303 auch erst eine Funding-Kampagne gestartet werden muss, ist nicht unwahrscheinlich.