ANZEIGE
ANZEIGE

Dusk Audio Sunset Circuits, 6 Freeware-Synths in einem

Google Preferred Source Badge für AMAZONA.de

Synthesizer 6-Pack

31. Juli 2026

Dusk Audio Sunset Circuits Collage

Dusk Audio Sunset Circuits – sechs Synths, ein Plug-In

Dusk Audio Sunset Circuits ist ein kostenloses Synthesizer-Plugin, das sechs klassische Vintage-Synthesizer-Schaltkreise in einem einzigen Instrument vereint. Per Modustaste wird zwischen den Engines umgeschaltet, während das Layout jederzeit gleich bleibt – nur Farbe und modusspezifische Kontrollelemente ändern sich. Verfügbar als VST3, CLAP, LV2 und AU für Linux, Windows und macOS (Intel und Apple Silicon). Die Software ist Open Source unter GPL (General Public License).

  • Cosmos – Sechsstimmiger DCO-Poly im Stil der frühen 80er, stabile Stimmung, sauberer Filter, eingebauter Bucket-Brigade-Chorus für warme Pads
  • Oracle – Fünfstimmiger Analog-Poly (späte 70er), zwei Oszillatoren, selbstoszillierender Filter, Poly-Modulation für inharmonische Bells
  • Mono – Aggressiver monophoner Lead/Bass mit zwei Oszillatoren + Sub, Filter mit Drive-Funktion, Ringmodulation und Hardsync
  • Modular – Semi-modulare Stimme mit drei Oszillatoren, Transistor-Ladder-Filter, linearer FM, Sample & Hold und Federhall-Simulation
  • Prism – Vieroperatoren-FM-Engine mit acht Algorithmen, Hüllkurve pro Operator und Operator-Feedback; FM-Algorithmus wird live als Grafik dargestellt
  • Acid – Einstimmige Bass-Box durch einen Dioden-Ladder-Filter (kurz vor Selbstoszillation), inklusive 16-Step-Sequencer mit vier Spuren: Gate, Pitch, Accent und Slide
  • Modulation – Acht Modulationsslots: LFOs, Hüllkurven, Velocity, Aftertouch, Key Tracking, S&H u. a. als Quellen
  • Effekte – Drive, Chorus, Tempo-synchronisiertes Delay, Reverb (im Modular-Modus: Federhall)
  • Presets – 54 Werkspresets über alle sechs Modi, plus eigene User-Preset-Bibliothek mit Preset-Verwaltung und Suchfunktion
  • Oversampling – 1×, 2× und 4× wählbar

Sunset Circuits findet ihr auf der Webseite von Dusk Audio und steht dort als kostenloser Download bereit. Das Plug-In ist für folgende Plattformen erhältlich.

ANZEIGE
ANZEIGE
  • Linux x86_64: glibc 2.31 oder neuer (Ubuntu 20.04+, Debian 11+, Fedora 34+)
  • Linux arm64: glibc 2.35 oder neuer (Ubuntu 22.04+, Debian 12+)
  • Windows: Windows 10 oder neuer
  • macOS: macOS 10.15 (Catalina) oder neuer, Intel und Apple Silicon
  • 64-Bit-DAW mit VST3-, CLAP-, LV2- oder AU-Unterstützung
  • Samplerates: 44,1 kHz bis 192 kHz

ANZEIGE

Preis

  • Freeware

Links

ANZEIGE
Über den Autor
Profilbild

t.goldschmitz RED

Aktuelle Album-Veröffentlichung auf Basswerk Records:
----------------------------------------
https://orcd.co/28yarvg
----------------------------------------
Der erste Track enstand im C64, danach zog es ihn zur Gitarre und bald zu Synths und elektronischer Musik. Es folgten Drum and Bass Veröffentlichungen als Basztart/Syncope auf Basswerk, Pathfinder, Wicked Wax und Case Invaders.
----------------------------------------
Verfallen ist er auch der Improvisation mit der Band Jimi ...

Profil ansehen
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X