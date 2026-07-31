Synthesizer 6-Pack
Dusk Audio Sunset Circuits – sechs Synths, ein Plug-In
Dusk Audio Sunset Circuits ist ein kostenloses Synthesizer-Plugin, das sechs klassische Vintage-Synthesizer-Schaltkreise in einem einzigen Instrument vereint. Per Modustaste wird zwischen den Engines umgeschaltet, während das Layout jederzeit gleich bleibt – nur Farbe und modusspezifische Kontrollelemente ändern sich. Verfügbar als VST3, CLAP, LV2 und AU für Linux, Windows und macOS (Intel und Apple Silicon). Die Software ist Open Source unter GPL (General Public License).
- Cosmos – Sechsstimmiger DCO-Poly im Stil der frühen 80er, stabile Stimmung, sauberer Filter, eingebauter Bucket-Brigade-Chorus für warme Pads
- Oracle – Fünfstimmiger Analog-Poly (späte 70er), zwei Oszillatoren, selbstoszillierender Filter, Poly-Modulation für inharmonische Bells
- Mono – Aggressiver monophoner Lead/Bass mit zwei Oszillatoren + Sub, Filter mit Drive-Funktion, Ringmodulation und Hardsync
- Modular – Semi-modulare Stimme mit drei Oszillatoren, Transistor-Ladder-Filter, linearer FM, Sample & Hold und Federhall-Simulation
- Prism – Vieroperatoren-FM-Engine mit acht Algorithmen, Hüllkurve pro Operator und Operator-Feedback; FM-Algorithmus wird live als Grafik dargestellt
- Acid – Einstimmige Bass-Box durch einen Dioden-Ladder-Filter (kurz vor Selbstoszillation), inklusive 16-Step-Sequencer mit vier Spuren: Gate, Pitch, Accent und Slide
- Modulation – Acht Modulationsslots: LFOs, Hüllkurven, Velocity, Aftertouch, Key Tracking, S&H u. a. als Quellen
- Effekte – Drive, Chorus, Tempo-synchronisiertes Delay, Reverb (im Modular-Modus: Federhall)
- Presets – 54 Werkspresets über alle sechs Modi, plus eigene User-Preset-Bibliothek mit Preset-Verwaltung und Suchfunktion
- Oversampling – 1×, 2× und 4× wählbar
Sunset Circuits findet ihr auf der Webseite von Dusk Audio und steht dort als kostenloser Download bereit. Das Plug-In ist für folgende Plattformen erhältlich.
- Linux x86_64: glibc 2.31 oder neuer (Ubuntu 20.04+, Debian 11+, Fedora 34+)
- Linux arm64: glibc 2.35 oder neuer (Ubuntu 22.04+, Debian 12+)
- Windows: Windows 10 oder neuer
- macOS: macOS 10.15 (Catalina) oder neuer, Intel und Apple Silicon
- 64-Bit-DAW mit VST3-, CLAP-, LV2- oder AU-Unterstützung
- Samplerates: 44,1 kHz bis 192 kHz