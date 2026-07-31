Synthesizer 6-Pack

Dusk Audio Sunset Circuits – sechs Synths, ein Plug-In

Dusk Audio Sunset Circuits ist ein kostenloses Synthesizer-Plugin, das sechs klassische Vintage-Synthesizer-Schaltkreise in einem einzigen Instrument vereint. Per Modustaste wird zwischen den Engines umgeschaltet, während das Layout jederzeit gleich bleibt – nur Farbe und modusspezifische Kontrollelemente ändern sich. Verfügbar als VST3, CLAP, LV2 und AU für Linux, Windows und macOS (Intel und Apple Silicon). Die Software ist Open Source unter GPL (General Public License).

Cosmos – Sechsstimmiger DCO-Poly im Stil der frühen 80er, stabile Stimmung, sauberer Filter, eingebauter Bucket-Brigade-Chorus für warme Pads

– Sechsstimmiger DCO-Poly im Stil der frühen 80er, stabile Stimmung, sauberer Filter, eingebauter Bucket-Brigade-Chorus für warme Pads Oracle – Fünfstimmiger Analog-Poly (späte 70er), zwei Oszillatoren, selbstoszillierender Filter, Poly-Modulation für inharmonische Bells

– Fünfstimmiger Analog-Poly (späte 70er), zwei Oszillatoren, selbstoszillierender Filter, Poly-Modulation für inharmonische Bells Mono – Aggressiver monophoner Lead/Bass mit zwei Oszillatoren + Sub, Filter mit Drive-Funktion, Ringmodulation und Hardsync

– Aggressiver monophoner Lead/Bass mit zwei Oszillatoren + Sub, Filter mit Drive-Funktion, Ringmodulation und Hardsync Modular – Semi-modulare Stimme mit drei Oszillatoren, Transistor-Ladder-Filter, linearer FM, Sample & Hold und Federhall-Simulation

– Semi-modulare Stimme mit drei Oszillatoren, Transistor-Ladder-Filter, linearer FM, Sample & Hold und Federhall-Simulation Prism – Vieroperatoren-FM-Engine mit acht Algorithmen, Hüllkurve pro Operator und Operator-Feedback; FM-Algorithmus wird live als Grafik dargestellt

– Vieroperatoren-FM-Engine mit acht Algorithmen, Hüllkurve pro Operator und Operator-Feedback; FM-Algorithmus wird live als Grafik dargestellt Acid – Einstimmige Bass-Box durch einen Dioden-Ladder-Filter (kurz vor Selbstoszillation), inklusive 16-Step-Sequencer mit vier Spuren: Gate, Pitch, Accent und Slide

– Einstimmige Bass-Box durch einen Dioden-Ladder-Filter (kurz vor Selbstoszillation), inklusive 16-Step-Sequencer mit vier Spuren: Gate, Pitch, Accent und Slide Modulation – Acht Modulationsslots: LFOs, Hüllkurven, Velocity, Aftertouch, Key Tracking, S&H u. a. als Quellen

– Acht Modulationsslots: LFOs, Hüllkurven, Velocity, Aftertouch, Key Tracking, S&H u. a. als Quellen Effekte – Drive, Chorus, Tempo-synchronisiertes Delay, Reverb (im Modular-Modus: Federhall)

– Drive, Chorus, Tempo-synchronisiertes Delay, Reverb (im Modular-Modus: Federhall) Presets – 54 Werkspresets über alle sechs Modi, plus eigene User-Preset-Bibliothek mit Preset-Verwaltung und Suchfunktion

– 54 Werkspresets über alle sechs Modi, plus eigene User-Preset-Bibliothek mit Preset-Verwaltung und Suchfunktion Oversampling – 1×, 2× und 4× wählbar

Sunset Circuits findet ihr auf der Webseite von Dusk Audio und steht dort als kostenloser Download bereit. Das Plug-In ist für folgende Plattformen erhältlich.

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