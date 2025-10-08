Dynaudio Acoustics Delta Amplifier, Studioverstärker

Mit Dante und DSP

Dynaudio Acoustics Delta Amplifier ist eine Serie von Verstärkern, die für Studioanwendungen mit passiven Monitorboxen konzipiert sind, aber mit ihrer Ausstattung auch für Installationen und kleinere Beschallungsanlagen interessant sein können.

Dynaudio Acoustics Delta Amplifier

Die Delta-Serie besteht aus fünf Modellen. Alle besitzen vier separat regelbare Kanäle, die optional gebrückt werden können. Zusätzlich sind sie mit Anschlüssen für das Audionetzwerk Dante ausgestattet. Bei Verwendung von Dante wird das Audiosignal mit 24-Bit/96-kHz-DACs konvertiert. Die vier analogen Eingänge sind als XLR-Buchsen ausgelegt, die vier Ausgänge sind im Speakon-Format.

Das kleinste Modell Delta 20 kommt mit nur einer Höheneinheit aus und ist mit einer Leistung von 175 W an 8 Ohm (bzw. 350 W an 4 Ohm) dimensioniert. Hier gibt es nur zwei analoge Ausgänge.

Der zwei Höheneinheiten große Delta 40 liefert 4 x 1000 W Leistung an 4 Ohm oder auch 2 x 2400 W im Bridge-Betrieb. Der Klirrfaktor beträgt bei 1 kHz nur <0,18 %, das gilt für alle Modelle.

Das Modell Delta 80 verfügt über die doppelte Leistung.

Delta 40 DSP und Delta 80 DSP werden mit einer zusätzlichen DSP-Einheit, Display und USB-Port angeboten, worüber eine Raumoptimierung vorgenommen werden kann. Damit stehen drei dynamische und acht statische EQ-Bänder pro Eingangskanal sowie neun statische EQ-Bänder pro Ausgang zur Verfügung. Hinzu kommt eine Reihe zusätzlicher Filter.

Außerdem gibt es eine Wireless-Steuerung über die DeltaDirect-App für iPad, GPIO zur Fernsteuerung und Überwachung sowie redundante Backup-Verstärkereingänge. Der Anschluss an ein Stereo-Vier-Wege-System kann mit einem einzigen Cat-5-Kabel erfolgen.

Angaben zu Preisen und Verfügbarkeit der Dynaudio Acoustics Delta Amplifier-Serie wurden noch nicht mitgeteilt.