Dynaudio Core 5, Core Sub Compact, Nahfeldmonitore und Subwoofer

Nahfeldmonitor samt Subwoofer

Von Zeit zu Zeit rutscht uns mal eine interessante News-Meldung durch, so wie im Fall der neuen Nahfeldmonitore Dynaudio Core 5 und dem passenden Subwoofer Core Sub Compact. Diese Neuheiten wurden bereits vor einigen Wochen vorgestellt und wir möchten euch diese natürlich nicht vorenthalten.

Dynaudio Core 5

Bereits auf der NAMM Show 2019 hatte das Unternehmen Dynaudio den Core 7 Lautsprecher zusammen mit dem großen Bruder Core 59 vorgestellt, unseren Test zum Core 7 findet ihr hier. Kurze Zeit später folgte der Speaker Core 47. Jetzt, einige Jahre später, hat man sich bei Dynaudio dazu entschlossen eine kleinere Varianten zu entwickeln, den Dynaudio Core 5. Dieser aktive 2-Wege-Studiomonitore ist mit einem 5″-Tieftöner und einem 1″-Hochtöner ausgestattet und bietet laut Hersteller einen Frequenzbereich von 52 – 25.000 Hz (±3 dB). Ordentlich Power ist vorhanden, denn die Speaker sind mit einer Class-D-Verstärkereinheit ausgestattet, die 280 Watt für den Tieftöner und ebenso viel für den Hochtöner bereitstellt. Der maximale SPL beträgt 104 dB.

Anschlussseitig bietet der Lautsprecher einen analogen XLR-Eingang, einen digitalen AES-3 Eingang (und AES3-Ausgang) sowie einen WordClock-Anschluss. USB ist ebenfalls vorhanden, dient allerdings lediglich für den Support.

Um den Monitor an die örtlichen Gegenbeiten anzupassen, ist er mit einem DSP ausgestattet. Hierüber lässt sich der Klang des Lautsprechers entsprechend anpassen.

Ab sofort ist der Lautsprecher im Handel erhältlich. Der Preis beläuft sich auf 1.179,- Euro.

Dynaudio Core Sub Compact

Als Erweiterung für die kleineren Core-Speaker bietet Dynaudio einen passenden Subwoofer namens Dynaudio Core Sub Compact an. Dieser ist mit zwei 9″-Tieftönern ausgestattet und bietet 2x 280 Watt. Den Frequenzbereich gibt Dynaudio mit 16 – 200 Hz an. Wie auch der Core 5 Speaker ist der Subwoofer mit einem analogen XLR-Eingang und einem digitalen AES3-Eingang ausgestattet. Auch hier gehören WordClock und ein AES3-Ausgang zur Ausstattung dazu.

Die Maße des Dynaudio Core Sub Compact belaufen sich auf 390 x 360 x 365 mm, das Gewicht beträgt 26,1 kg. Der Subwoofer wird in den nächsten 1-2 Wochen ausgeliefert, der Preis beträgt 2.479,- Euro.