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EarthQuaker Devices Bellows Fuzz Driver Legacy Reissue

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Wieder aufgelegt und limitiert

13. Juli 2026
EarthQuaker Devices Bellows Fuzz Driver Legacy Reissue

EarthQuaker Devices Bellows Fuzz Driver Legacy Reissue

Der EarthQuaker Devices Bellows Fuzz Driver Legacy Reissue bringt den Bellows Fuzz Driver in einer Limited Edition zurück, die mit einem kompakteren Format und neuem Artwork aufwartet. Sie ist auf 1000 Stück weltweit begrenzt.

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EarthQuaker Devices Bellows Fuzz Driver LTD.
EarthQuaker Devices Bellows Fuzz Driver LTD. Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
149,00€ Thomann

Der EarthQuaker Devices Bellows Fuzz Driver Legacy Reissue

Der ursprüngliche EQD Bellows Fuzz Driver kam zur Winter NAMM 2016 auf den Markt und schloss die Lücke zwischen verstärkertypischem Zerrverhalten und fuzzigem Sustain. In der Neuauflage als EarthQuaker Devices Bellows Fuzz Driver Legacy Reissue gibt es das Pedal jetzt mit Pedalboard-freudlichen Maßen und mit einem neuen Artwork von Illustrator Geoffrey Crowe.

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EarthQuaker Devices Bellows Fuzz Driver Legacy Reissue Vollansicht

Das Konzept des EarthQuaker Devices Bellows Fuzz Driver Legacy Reissue ist dabei ziemlich simpel gehalten. Auf der Oberseite finden sich nur zwei Regler. Der Drive-Regler verhält sich ähnlich wie der Lautstärkeregler eines Verstärkers ohne Master-Volume. Im unteren Bereich liefert das Pedal einen dreckigen, leicht aufbrechenden Ton, der stark an klassische Tweed-Amps erinnert. Dreht man den Gain weiter auf, kommt man über satte Overdrive-Sounds bis ins herrliche Fuzz-Land.

Der Level-Regler steuert die Bias-Spannung des Transistors (eine Mischung aus Silizium- und JFET), und dadurch die Ausgangslautstärke. Ein leichtes Knistern beim Drehen ist daher laut EQD völlig normal.

EarthQuaker Devices Bellows Fuzz Driver Legacy Reissue Rückseite

Der Bellows Fuzz Driver Legacy Reissue verfügt über ein lautloses, relaisbasiertes True-Bypass-Switching, braucht jedoch Strom um das Signal durchzulassen.

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Hört man sich die Sounds im folgenden Video an, kann man ganz schön Bock auf das kleine Ding mit seinen dreckigen und trotzdem warmen Drive-Klängen bekommen:

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Was kostet das neue EQD Fuzz Pedal?

Da es sich um eine streng limitierte Auflage von weltweit nur 1000 Stück handelt, ist Eile geboten. Das Pedal ist bei Thomann für 149,- Euro erhältlich.

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Über den Autor
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Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

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