Das ultimative Tool für Bassisten

Das EarthQuaker Devices Scrolls Bass Odyssey ist das neueste Bass-Preamp Pedal von EQD. Entstanden in Zusammenarbeit mit dem japanischen Bassisten Kentaro Nakao (Number Girl, Crypt City) liefert es laut Hersteller nahezu jeden Sound von Soul bis Metal.

Das EarthQuaker Devices Scrolls Bass Odyssey

EQD und Kentaro Nakao haben das Scrolls Bass Odyssey nach Nakaos Vision entwickelt. Sein Wunsch war, das gesamte Spektrum von Vintage- bis zu modernen Bass-Sounds in einem kompakten, transportablen Gehäuse zu vereinen. Einer der Gründe: In japanischen Großstädten finden Gigs oft in den obersten Stockwerken von sehr hohen Gebäuden unter Verwendung der hauseigenen Verstärker statt.

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Da kommt ein vertrautes, extrem flexibles Pedal gerade recht. EarthQuaker Devices Scrolls Bass Odyssey bietet auf der linken Seite einen aktiven EQ-Kanal und auf der rechten einen Drive Kanal.

Die linke EQ-Sektion bietet neben Level, Bass, Middle und Treble einen integrierten semi-parametrischen Equalizer. Dieser besteht aus dem Vari-Freq-Regler (wählbar von 20 Hz bis 10 kHz) und dem Vari-Regler zum Boosten oder Cutten der gewählten Frequenz. Drei Drucktaster erlauben zudem schnelles Tone-Sculpting per Klick.

Die Drive-Abteilung liefert röhrenartige Verzerrung. Besonders ist hier der Bandwidth-Regler, der die Sättigung zwischen Bässen und Höhen verschiebt, wodurch das Low-End stets druckvoll bleibt. Über ein Blend-Poti kann das cleane Bass-Signal beigemischt werden.

Anschlussseitig ist das Pedal ebenfalls üppig ausgestattet. Neben dem klassischen Input und Output gibt ein gepufferter Parallel Out das Clean-Signal permanent aus. Der Direct Out mit XLR-Buchse liefert außerdem eine rein analoge Filtersimulation, die den harschen Höhencharakter von DI-Signalen entschärft und eine Lautsprecherbox imitiert. Außerdem liegt ein Effektweg direkt zwischen Drive- und EQ-Stufe.

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Was kostet der Bass-Preamp?

Das EarthQuaker Devices Scrolls Bass Odyssey liefert eine Menge, darum ist es auch nicht gerade günstig. Dafür braucht man vermutlich kein anderes Pedal mehr. Bei Thomann kostet es 399,- Euro,