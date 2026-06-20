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EarthQuaker Devices Sunn O))) HalfLife, Octave Distortion + Booster

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Brachiale Zerre ohne Platzprobleme

20. Juni 2026
EarthQuaker Devices Sunn O))) HalfLife

EarthQuaker Devices Sunn O))) HalfLife

Bisher führte in Sachen Doom-Sounds kaum ein Weg am EarthQuaker Devices Sunn O))) Life Pedal, dem riesigen und teuren Signature-Pedal der Meister des Drone-Metals vorbei. Mit dem neuen EarthQuaker Devices Sunn O))) HalfLife ändert sich das nun. Die neueste Version ist nämlich deutlich kleiner und günstiger, aber genauso böse!

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EarthQuaker Devices Sunn O))) HalfLife
EarthQuaker Devices Sunn O))) HalfLife Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
299,00€ Thomann

Das EarthQuaker Devices Sunn O))) HalfLife

Gestern gab es noch ein Fuzz aus den 70ern, das mit Steve Albini in Verbindung gebracht wird, heute ist es das von ihm produzierte Album „Life Metal“ der Band Sunn O))). Deren prägender Sound steckt im EarthQuaker Devices Sunn O))) Life Pedal (unseren Test dazu findet ihr hier), was aufgrund seiner einzigartigen Klangqualitäten im Doom-Genre zu den erfolgreichsten EQD Pedalen gehört. Doch das Sunn O))) Life Pedal ist weder günstig noch besonders kompakt. Das will EQD jetzt mit dem EarthQuaker Devices Sunn O))) HalfLife ändern, das nach dem streng limitierten HalfLife Fer MMXXV nun in Serienfertigung angeboten wird. Das Ergebnis: Standardgröße und knapp 80 € preisgünstiger als der große Bruder.

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EarthQuaker Devices Sunn O))) HalfLife Vollansicht

Unter der Haube des Sunn O))) HalfLife arbeiten weiterhin drei separate Effekte, die exakt in dieser Reihenfolge durchlaufen werden: ein Octaver, eine Distortion und ein Booster.Der Octaver orientiert sich am Shin-Ei FY2/FY6 und wird über den O-Regler hinzugemischt. Aufgrund der analogen Schaltung wird darauf hingewiesen, dass der Octaver am besten mit Single Notes funktioniert.

EarthQuaker Devices Sunn O))) HalfLife Seitenansicht

Danach durchläuft das Signal die Distortion-Sektion, die auf einer White-Face-RAT aus den Achtzigern basiert. Hier kontrolliert ihr mit dem D-Regler den Zerrgrad und mit dem F-Regler einen Low-Pass-Filter von 50 bis 300 Hz. Zudem lässt sich über einen Schalter zwischen drei Clipping-Modi (OpAmp, Asymm, Symm) wählen. Am Ende der Kette wartet ein MOSFET-Booster, der euren Röhrenverstärker über den Magnitude-Regler bei Bedarf nochmal ordentlich anpustet. Die Gesamtlautstärke bestimmt der Amplitude-Regler.

EarthQuaker Devices Sunn O))) HalfLife Rückseite

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Im Vergleich zum großen Bruder muss das EarthQuaker Devices Sunn O))) HalfLife auf einen separaten Fußschalter für den Octaver verzichten. Dank dem EXP-Anschluss lässt sich aber die Oktave per Pedal dazumischen. Dafür sind die beiden verbliebenen Fußschalter für die Zerr/Oktav-Sektion und den Booster mit der hauseigenen Flexi-Switch-Technologie ausgestattet, was auch eine temporäre Aktivierung beim Gedrückthalten ermöglicht.

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Preis und Verfügbarkeit

Das EarthQuaker Devices Sunn O))) HalfLife wird leider ohne Netzteil ausgeliefert. Es kostet bei Thomann 299,- Euro und damit deutlich weniger als das große Life Pedal. Es ist ab Ende Juli 2026 lieferbar.

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Über den Autor
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Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

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