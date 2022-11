EarthQuaker Devices Sunn O))) Life Pedal V3

Schon lange in der Pipeline, schon lange angekündigt und immer wieder verschoben – jetzt ist es da: Das EarthQuaker Devices Sunn O))) Life Pedal in dritter Iteration – und zwar ohne Limitierung. Erste Überraschung: Der wuchtige Preis. Zweite Überraschung: Die Größe. Doch es scheint, dass EQD die Allzweckwaffe des Dooms gebaut haben – und das macht die Sache wiederum sehr spannend.

EarthQuaker Devices Sunn O))) Life Pedal V3

Also – wer es nicht weiß: Sunn O))) sind eine Ambient-/Doom-Metal Band mit Kultstatus. Für viele ist die Band die vielleicht wichtigste Metalband überhaupt, weil sie eben vorausdenken und durchaus das Prädikat Avantgarde verdienen. Also – was kann ihr Signature EQD Doom Pedal – und warum ist es so teuer?

Ganz einfach: Es stecken zwei Pedale drinnen. Sie sind voneinander getrennt einschaltbar, gemeinsam nutzbar – aber leider nicht routbar. Macht nix. Denn es gibt zusätzlich zu den zwei Pedals in einem noch drei Clipping-Varianten.

Proco Rat Verzerrung

Shin-Ei-Octave Fuzz

Das Clipping ist entweder LED-Style, Silizium, oder OpAmp – und dadurch ergibt sich eine ungemeine Fülle an Sounds. Ganz ehrlich – das rechtfertigt meines Erachtens (fast) den Preis. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es obendrauf noch einen Octaver besitzt, der für beide Pedale und sämtliche Clipping-Varianten nochmal eine Schippe drauflegen kann. Die Flexi-Switch-Technik von EQD, die quasi durch die Art, wie ihr den Fußschalter betätigt, feststellt, ob es in den Momentary- oder Latch-Modus schalten soll, hab ich in der Praxis leider als etwas launisch in Erinnerung. Egal – achso, und EXPR-Anschluss gibt’s obendrauf. Damit könnt Ihr den Octaver Sound zusätzlich regulieren. sehr spannend!

Und das Beste: Das Pedal V3 eignet sich für Gitarre und Bass gleichermaßen. Sunn O))) machen ja bekanntlich kaum einen Unterschied zwischen Beidem – und bringen mit ihren Tiefenfrequenz-Massaker ganze Kathedralen zum Einsturz. Ohne Frage: Für den Preis sollte auch nichts anderes drinnen sein. Aber bisschen an der Realität vorbei ist das Ganze schon: 429,- Euro für einen Verzerrer gibt heutzutage kaum jemand aus. Gibt nur wenige Freaks wie mich, die das ernsthaft in Erwägung ziehen – aber vorher wird das Gerät natürlich ausführlich in unserer Redaktion getestet. Sehr gespannt!