EarthQuaker Devices Towers, Reverb Pedal

Ein Stereo Reverberant Filter für Ambient-Fans

10. März 2026
Mit dem EarthQuaker Devices Towers präsentiert die EQD ein innovatives Ambient-Reverb-Pedal für experimentelle Gitarristen und Sound-Designer. Hier trifft klassische analoge Filter-Inspiration auf moderne digitale Signalverarbeitung für wahrhaft unearthly Sounds.

EQD ist bekannt dafür, nicht einfach klassische Reverb-Pedals zu bauen. So auch hier: Das EarthQuaker Devices Towers versteht sich viel mehr als Soundscape Generator.

EarthQuaker Devices Towers - Frontansicht

Das Towers fungiert als Stereo-Reverberant-Filter, bei dem das Eingangssignal in eine Kette aus Mikro-Echos gespeist wird, die wiederum einen dichten Cathedral Reverb füttern. Diese Melange ist danach an mehreren Punkten mit einem Tiefpass-Filter, der an Vintage-Synthesizer erinnert, verflochten.

Die Steuerung erfolgt über fünf Regler, darunter Mix, Filter und Length, wobei Letzterer die Abklingzeit und Dichte der Reflexionen bestimmt. Der Frequency-Regler übernimmt je nach Modus unterschiedliche Aufgaben. Zusätzlich gibt es einen Regler für die acht verfügbaren Presets.

EarthQuaker Devices Towers - Anschlüsse

Für die Filterfrequenz des EarthQuaker Devices Towers stehen drei Modi per Toggle Switch zur Wahl: Während der Manual Mode die Frequenzkontrolle direkt auf den Regler legt, reagiert der Envelope Mode dynamisch auf deinen Anschlag. Im LFO Mode übernimmt ein langsamer Oszillator und lässt den Filter rhythmisch durch das Stereofeld wandern.

Ein weiteres Highlight ist die „Stretch“-Funktion, die mit dem linken Fußschalter aktiviert wird. Sie halbiert die Prozessorgeschwindigkeit, verdoppelt die Reverb-Zeit und erzeugt Lo-Fi-Artefakte sowie Pitch-Bending-Effekte. Damit kann man vollends in den Ambient-Ozean eintauchen.

EarthQuaker Devices Towers - Seitenansicht

Anschlussseitig ist das Gerät für Stereobetrieb ausgelegt und verfügt über eine Expression-Buchse zur externen Steuerung. Die Bypass-Charakteristik lässt sich zwischen Tails (nachklingend) und Full Bypass (direktes Abschneiden) umschalten.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Preis und Verfügbarkeit

Die unearthly Sounds des EarthQuaker Devices Towers haben natürlich auch ihren Preis. Für 399,- kann man das Pedal bei Thomann erstehen, die Lieferzeit beträgt momentan jedoch leider einige Wochen.

 

Links

