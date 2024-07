Earthworks DK6 sechsteiliges Schlagzeugmikrofon-Set

Neue hochwertige Mikrofone für Bühne und Studio

Earthworks stellt vier neue Mikrofone vor, von denen drei Mikrofone im Earthworks DK6 Schlagzeugmikrofon-Set enthalten sind.

Earthworks DK6 Schlagzeugmikrofon-Set

Das sechsteilige Set besteht aus folgenden Mikrofonen:

1 x Earthworks DM6 Kick Drum Microphone

3 x DM17 Snare & Tom Microphone

2 x SR20sp Gen 2 Overhead Microphone

Earthworks DM6 Kick Drum Microphone

Das Earthworks DM6 Kick Drum Microphone wurde bereits vor einiger Zeit vorgestellt und ist ein Kondensatormikrofon mit einer Supernieren-Charakteristik. Es überträgt Frequenzen von 20Hz bis 20kHz und besitzt eine Empfindlichkeit von -60 dBV/Pa (1mV/Pa). Der maximale Schalldruckpegel wird mit 150 dB SPL angegeben.

Affiliate Links Earthworks Audio DM6 Kundenbewertung: (1) 549,00€ bei

Earthworks DM17 Snare & Tom Microphone

Das Earthworks DM17 Snare & Tom Microphone ist ebenfalls ein Kondensatormikrofon und besitzt eine Nieren-Charakteristik. Auch dieses Mikrofon überträgt Frequenzen von 20Hz bis 20kHz bei einer Empfindlichkeit von -50 dBV/Pa (3.2 mV/Pa). Der maximale Schalldruckpegel wird mit 155 dB SPL angegeben. Das Mikrofon lässt sich mit einer Klammer direkt am Kessel befestigen, sodass keinerlei Stative benötigt werden.

Earthworks SR20SP Gen 2 Overhead Microphone

Außerdem im Set enthalten sind zwei SR20SP Gen 2 als Overhead-Mikrofone, die ebenfalls eine Nieren-Charakteristik besitzen, als Kondensatormikrofone ausgeführt sind und den kompletten Hörbereich mit 20 Hz bis 20 kHz übertragen. Die Empfindlichkeit wird mit -50 dBV/Pa (3.2 mV/Pa) angegeben und der maximale Schalldruckpegel mit 155 dB SPL.

Neues Instrumentenmikrofon

Earthworks SR20 Gen 2

Ebenfalls neu ist das Instrumentenmikrofon Earthworks SR20 Gen 2. Earthworks empfiehlt das Kondensatormikrofon für Instrumente wie Gitarre, E-Gitarre, Percussion, Blechblasinstrumente oder Saxofon. Auch hier finden wir einen weiten Übertragungsbereich von 20Hz bis 20kHz, eine Nieren-Charakteristik, einen hohen maximalen Schalldruck von 155 dB SPL, was das Mikrofon ideal für laute Instrumente wie Trompeten macht, und eine Empfindlichkeit von -50 dBV/Pa (3.2 mV/Pa).

Alle Mikrofone und Sets sind in Kürze im Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt:

Earthworks SR20 Gen 2: $349

Earthworks SR20SP Gen 2: $698 (Paar)

Earthworks DM17 Gen2: $199

Earthworks DK 6 Set: $1499

Earthworks ist bekannt für die eigenwillige Optik der Mikrofone und eine exzellenten Klang auch ohne große Nachbearbeitung mit dem Mischpult-EQ oder Effekten. Earthworks wurde 1995 von Toningenieur David Blackmer gegründet, der auch im Jahr 1971 das bekannte Unternehmen dbx ins Leben gerufen hat. Der Firmensitz befindet sich in Milford, New Hampshire. Die Produktion findet in den USA statt. Das Portfolio umfasst mittlerweile eine breite Palette an Mikrofonen für alle Einsatzgebiete auf der Bühne und im Tonstudio. Auch Wechselkapseln für Funkmikrofone von Sennheiser, Shure, Line6, Audio Technica und Lectrosonics werden angeboten.

Infos unter https://earthworksaudio.com