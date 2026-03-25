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East West DrumX, Groove-Software

Grooves von Jimmy Jam für deine DAW!

25. März 2026
east west drum x groove software

East West DrumX, Groove-Software

Die Firma East West ist für ihre vielfältigen Sound-Librarys und Instrumente bekannt, die sowohl im orchestralen als auch im Bereich der Ethno-, Drum- und Effekt-Sounds beheimatet sind. Mit East West DrumX wird nun eine der ersten Librarys der Firma neu aufgelegt.

East West DrumX

Bereits im Jahr 1988 veröffentlichte East West seine erste kommerzielle Drum-Sample-Library – und ab dem 27.04.2026 wird diese unter dem Namen East West DrumX neu aufgelegt.

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Hierbei handelt es sich um ein Software-Instrument, das Sounds namhafter Drummachines beinhaltet und das über exklusiv von Jimmy Jam programmierte Groove und Patterns verfügt. Jimmy Jam und sein Partner Terry Lewis waren u.a. an Songs von Janet und Michael Jackson, Prince, Mary J. Blige oder Usher beteiligt.

East West DrumX, Groove-Software 2

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Das Groove-Instrument DrumX bietet laut Hersteller klassische TR-808- und TR-909-Sounds, dazu Samples von LinnDrum, LM-1 und SP-12. Beworben wird das DrumX aber vor allem aufgrund der o.g. Groove-Patterns. Jimmy Jam hat für die Software Hunderte von Presets erstellt haben und in Kombination mit dem integrierten Step-Sequencer, den Tools zur Bearbeitung der Sounds und einer passenden Groove-Engine sollen sich hiermit im Handumdrehen passende Grooves erzeugen lassen. Als Basis bietet die Software hierfür über 43.000 Sounds und Instrumente.

Zwischen dem 27.04. und dem 27.05.2026 wird DrumX exklusiv über die ComposerCloud von East West erhältlich sein. Danach geht die Software in den regulären Verkauf. Einen Preis hat East West bisher nicht bekannt gegeben.

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Felix Thoma RED

Nach der klassischen musikalischen Früherziehung ging es übers Keyboard hin zum Klavier und diversen Bands, was am Ende sogar zur Finanzierung des Studiums gereicht hat. Danach hat mich das Schicksal in die Welt der Werbe- und Filmmusik verfrachtet - dieser bin ich heute noch treu!

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