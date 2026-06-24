Großes Orchester zum kleinen Preis

Die EastWest Hollywood Orchestra Opus Edition gehört zu den mächtigsten Orchester-Sample-Librarys. Produziert von Doug Rogers und Nick Phoenix sowie dem legendären Oscar-prämierten Toningenieur Shawn Murphy, setzt die Library Maßstäbe im Bereich des cineastischen Scorings. Mit der Einführung der OPUS-Engine und über 130 GB zusätzlichem, neu eingespieltem Material hat sich das ehemals als Sammlung einzelner Librarys gestartete Paket zu einem mächtigen Gesamtsystem entwickelt.

Kurz & knapp Worum geht es? Die EastWest Hollywood Orchestra Opus Edition ist eine umfangreiche Orchester-Sample-Library mit OPUS-Engine, flexibler Mikrofonierung und integriertem Orchestrator. Klangqualität: Hochwertige Orchester-Samples aus dem EastWest Studio 1 mit cineastischem Hollywood-Sound.

Hochwertige Orchester-Samples aus dem EastWest Studio 1 mit cineastischem Hollywood-Sound. Umfang: Große Instrumentenauswahl mit zahlreichen Artikulationen für Streicher, Bläser, Percussion und Solisten.

Große Instrumentenauswahl mit zahlreichen Artikulationen für Streicher, Bläser, Percussion und Solisten. OPUS-Engine: Moods-System, Movie Mixes und flexible Mikrofonpositionen ermöglichen schnelle Klanganpassungen.

Moods-System, Movie Mixes und flexible Mikrofonpositionen ermöglichen schnelle Klanganpassungen. Orchestrator: Erstellt aus einfachen Akkorden komplexe Orchester-Arrangements und liefert wertvolle Inspiration.

Erstellt aus einfachen Akkorden komplexe Orchester-Arrangements und liefert wertvolle Inspiration. Preis-Leistung: Trotz des Alters einzelner Aufnahmen weiterhin ein sehr attraktives Gesamtpaket für Einsteiger und Profis.

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EastWest Hollywood Orchestra Opus Edition

Download und Installation

EastWest-Librarys sind über iLok kopiergeschützt, ein iLok-Account ist also zwingend notwendig. Weiterhin muss das EastWest Installation Center heruntergeladen und installiert werden. Darüber werden die einzelnen Bestandteile der Library heruntergeladen und installiert. Eine schnelle SSD als Speichermedium wird dringend empfohlen. Die immense Datenmenge von fast einem Terabyte an Samples herunterzuladen, wenn man die vollständige Installation auf dem Rechner beziehungsweise der SSD speichern möchte, dauert entsprechend lange. Eine schnelle Internetverbindung ist daher notwendig.

Ist alles einmal installiert, ruft man in der DAW des Vertrauens das OPUS-Plug-in auf und es kann losgehen.

Das Fundament der EastWest Hollywood Orchestra Opus Edition Library bilden die Aufnahmen aus dem weltbekannten EastWest Studio 1. Dieser Raum prägte den Sound unzähliger Hollywood-Blockbuster und verleiht den Samples eine geradezu greifbare Tiefe.

Die Library stellt dem Nutzer über die OPUS-Engine bis zu sechs umschaltbare Mikrofonpositionen (Close, Mid, Main, Surround und den speziellen Stage-Mic-Mix von Shawn Murphy) zur Verfügung. Dadurch lässt sich der Gesamtklang von einem intimen, trockenen Studio-Setup bis hin zu einem epischen, weiträumigen Kinoklang anpassen.

Die Library teilt sich in vier Hauptsektionen und drei Solisten-Erweiterungen auf:

Hollywood Strings & Strings 2 : Von butterweichem Legato bis zu rasiermesserscharfen Staccati. Die Ergänzung durch eine neue alternative 18-köpfige Violinen-Sektion bietet ein völlig neues Vibrato-Verhalten.

: Von butterweichem Legato bis zu rasiermesserscharfen Staccati. Die Ergänzung durch eine neue alternative 18-köpfige Violinen-Sektion bietet ein völlig neues Vibrato-Verhalten. Hollywood Brass : Wuchtig, aggressiv in den tiefen Lagen und strahlend in den Trompeten.

: Wuchtig, aggressiv in den tiefen Lagen und strahlend in den Trompeten. Hollywood Woodwinds : Extrem detailreich gesampelt – von sanften Flöten bis hin zu tiefen Kontrafagotten.

: Extrem detailreich gesampelt – von sanften Flöten bis hin zu tiefen Kontrafagotten. Orchestral Percussion : Druckvolle Pauken, orchestrale Becken und kinetische Percussion, die das rhythmische Rückgrat jeder Produktion bilden.

: Druckvolle Pauken, orchestrale Becken und kinetische Percussion, die das rhythmische Rückgrat jeder Produktion bilden. Solo-Instrumente: Violine, Cello und Harfe für intime Passagen.

OPUS-Engine

Die OPUS-Sample-Engine, die die in die Jahre gekommene Play-Software abgelöst hat, wurde in den vorangegangenen Tests von EastWest-Librarys bereits ausführlich beschrieben. Daher hier nur kurz das Wichtigste zusammengefasst:

Die wichtigsten Features der OPUS-Engine im Überblick

On-Demand Downloads – Instrumente können einzeln direkt aus der Cloud geladen werden, ohne die vollen rund 944 GB Speicherplatz zu belegen.

Moods-System – Schnelle Klangänderung per Klick zwischen Classic, Soft (für emotionale Passagen) und Epic (für Action).

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Movie Mixes – Vorgefertigte, hochglanzpolierte Mischungen für spezifische Genres wie Horror, Sci-Fi oder Drama.

Purge-Funktion – Samples werden erst beim Spielen in den RAM geladen. Das spart wertvolle Systemressourcen.

Auf das Moods-System und die Möglichkeiten der Klanggestaltung möchte ich detaillierter eingehen, da sie ein wesentlicher Baustein für die flexiblen Klanggestaltungsmöglichkeiten der EastWest Hollywood Orchestra Opus Edition sind.

Moods, Mikrofone und Mixer

Bei der Mood-Funktion handelt es sich um ein intelligentes Preset-System auf Instrumentenebene. Mit nur einem Klick lassen sich der tonale Charakter, die Räumlichkeit und das dynamische Ansprechverhalten eines geladenen Instruments oder eines gesamten Orchestersets drastisch verändern, ohne dass man manuell in die Mixer- oder MIDI-Einstellungen eingreifen muss.

Die drei Mood-Modi im Detail

Classic Mood

Classic Mood ist der originale Sound der ursprünglichen Hollywood Orchestra Diamond/Gold-Editionen. Er bietet den klassischen, ausgewogenen und bewährten Hollywood-Filmsound. Es wird ein ausgewogener Mix aus den Standard-Mikrofonpositionen (z. B. Main, Mid und Surround) geladen. Die Dynamikkurven verhalten sich linear und originalgetreu zu den Aufnahmen von Tonmeister Shawn Murphy.

Soft Mood

Soft Mood ist für leisere und intimere Passagen optimiert. Dieser Modus eignet sich hervorragend für subtile Flächen, sanfte Holzbläser-Linien oder minimalistische, melancholische Scoring-Momente.

Die Engine blendet primär die näheren Mikrofonpositionen ein und reduziert weit entfernte, aggressive Signalanteile. Zudem wird das MIDI-Ansprechverhalten so skaliert, dass die leiseren, feineren Dynamik-Layer sensibler spielbar sind, während die harten, lauten Layer gedämpft oder gar nicht getriggert werden. Oft wird zusätzlich ein längerer, atmosphärischer Hall zugeschaltet.

Epic Mood

Epic Mood ist das genaue Gegenteil von Soft Mood. Dieser Modus ist auf maximale Durchsetzungskraft und Wucht ausgelegt – maßgeschneidert für Action-Sequenzen, moderne Trailer-Musik und laute Blechbläser oder Streicherwände.

Es werden gezielt Raum- und Surround-Mikrofone sowie präsente Direktmikrofone lauter gemischt. Die Dynamik-Skalierung wird so angepasst, dass das Instrument schneller in die obersten, aggressiven Dynamik-Layer wechselt. Im Hintergrund arbeiten zudem Werkzeuge wie der integrierte SSL Transient Shaper oder spezifische Kompressoren der Mixer-Sektion, um Attack und Punch der Samples stärker in den Vordergrund zu holen.

Technisch passiert im Hintergrund beim Wechseln der Moods einiges. Die fünf Mikrofonpositionen werden samt Pegeln umgeschaltet und angepasst. Der integrierte Faltungshall wird mit entsprechenden Presets und Einstellungen versehen und die von SSL lizenzierten Channel-Strips sowie Stereo-Kompressoren werden im integrierten Mixer mit passenden Einstellungen geladen. Zuletzt werden auch die Velocity-Kurven sowie die MIDI-CC11- und MIDI-CC1-Eingaben entsprechend skaliert, um das Dynamikverhalten beim Einspielen festzulegen.

Die Moods sind also keine simplen Presets, sondern umfangreiche Einstellungen, die die gesamte Engine umfassen und dem Nutzer eine gute, solide Ausgangsbasis bieten.

Das Hollywood Orchestra ist also nicht nur extrem umfangreich, sondern auch sehr variabel, was das Klangbild angeht. Was aber, wenn einen die Muse nicht küsst und man auf der Suche nach Inspiration ist? Oder wenn die Timeline, wie so oft, eine echte Herausforderung darstellt?

Auch hier bietet das Hollywood Orchestra mit dem Hollywood Orchestrator eine innovative Lösung.

Hollywood Orchestrator

Ein eindrucksvolles und sehr hilfreiches Werkzeug ist der integrierte Hollywood Orchestrator. Dieses MIDI-Arrangement-Werkzeug ermöglicht es, durch das Einspielen einfacher Akkorde auf dem Keyboard komplexe, polyphone Orchester-Arrangements in Echtzeit zu generieren.

Mit über 500 anpassbaren Presets lassen sich Skizzen erstellen, die sofort produktionsreif einsetzbar sind. Die MIDI-Daten können anschließend per Drag-and-Drop direkt in die DAW exportiert werden, um weitere Bearbeitungen vorzunehmen und komplexe sowie lebendige Arrangements aufzubauen.

Die Presets sind in vier Kategorien unterteilt

Ensembles: Reine Instrumentenkombinationen ohne rhythmische Muster (perfekt für getragene Flächen und Akkorde).

Ostinatos: Rhythmische, sich wiederholende Figuren (z. B. treibende Streicher für Action-Szenen).

Score: Komplette, fertig arrangierte Hollywood-Themen.

User: Hier lassen sich eigene Kreationen abspeichern.

Der Orchestrator benötigt vollständige Akkorde, um zu wissen, wie er die Stimmen verteilen soll. Empfohlen wird, auf dem Masterkeyboard einfache dreistimmige Akkorde in der linken Hand oder in der Mitte der Tastatur legato zu spielen und die Töne leicht stehen zu lassen, damit die Rhythmen des Orchestrators flüssig ineinandergreifen und nicht abgehackt wirken.

Der Orchestrator nutzt dabei ein Stimmenzuweisungs-System. Die Instrumentengruppen werden in vier Slots organisiert.

Der höchste Ton des Akkords geht an die Violinen oder Flöten (Slot 1), die mittleren Töne wandern zu den Bratschen oder Hörnern (Slot 2 und 3), der tiefste Ton (Grundton) wird von den Celli, Kontrabässen oder Tuben übernommen.

Über den im Orchestrator integrierten Mixer kann die Balance zwischen den Instrumentengruppen anschließend weiter im Detail angepasst werden.

Die Dynamik wird neben dem Tastenanschlag auch über das Modulationsrad (MIDI CC1) beeinflusst. Leise Pianissimo-Passagen können darüber bis zu einem gewaltigen Crescendo gesteigert werden. Das geschieht nicht über eine einfache Anhebung der Lautstärke, sondern über die Anpassung der jeweiligen Spielweisen der Instrumente, die in vielen Nuancen vorhanden sind.

Zusammenfassung

Die EastWest Hollywood Orchestra Opus Edition beeindruckt nicht nur durch ihren hochqualitativen Klang sowie die enorme Vielfalt an Spielweisen und Ausdrucksmöglichkeiten. Sie bietet sowohl Profis als auch Einsteigern in die Welt des Orchester-Scorings nützliche Werkzeuge wie die Mood-Einstellungen und den Hollywood Orchestrator.

Download, Installation und Einarbeitung in das sehr umfangreiche Paket erfordern Zeit, Geduld und einiges an derzeit leider teurem SSD-Speicherplatz.

Der aktuell aufgerufene Preis für einen Lifetime-Key ist sehr attraktiv und macht die EastWest Hollywood Orchestra Opus Edition zu einer echten Empfehlung – nicht nur für Scoring-Profis, sondern für alle, die klassische Orchesterinstrumente mit umfangreichen Artikulationen und sehr flexibler Mikrofonierung auf höchstem Klangniveau in ihre Arrangements integrieren möchten.

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