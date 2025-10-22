ANZEIGE
Echo Beach, Sampler für iOS

Ideen DAW-ready aufnehmen

22. Oktober 2025

Echo Beach iOS Sampler am

Die Sampler-App Echo Beach will das Problem lösen, Sprachnotizen, die man mit dem iPhone schnell aufgenommen hat, in DAW-taugliche Loops mit korrektem Tempo umzuwandeln. So sollen spontan aufgenommene Ideen unkompliziert nutzbar gemacht werden.

Echo Beach – Sampler für iOS

Entwickler Jeremiah Klein hat die App entworfen, da er selbst von dem Problem mit Sprachnotizen frustriert war. Er kündigt gleichzeitig an, dies die erste von sechs Musiktool-Apps ist. Echo Beach soll die Lücke zwischen der „Aufnahme einer Idee“ und ihrer „Verwendung in der Produktion“ schließen. Dabei sollen Probleme wie unbekannte Tempi, manuelles Slicen, Metadatenverlust und Formatinkompatibilität vermieden werden.

Echo Beach macht den Sample-Vorgang sehr einfach, indem man nur eines der Pads auf dem Screen gedrückt hält. Alternativ ist auch freihändiges Aufnehmen möglich, wenn man z.B. ein Instrument spielt.

Das erste Pad berechnet automatisch das BPM-Tempo anhand der Start-/Endmarkierungen des Loops, die auch nachträglich korrigiert werden können. Es können flexible Taktarten zugewiesen werden und der Loop lässt sich unkompliziert durch Antippen der Waveform-Darstellung zerteilen und die Slices auf bis zu acht Pads verteilen, um sie im internen Sequencer zu einem Grovve programmieren zu können. Gleichzeitig werden die passenden MIDI-Noten generiert. Durch Auswahl eines Pads werden automatisch Sequenzer-Spur, Mixer-Spur und zwei Insert/Send-FX umgeschaltet.

Audio (WAV, AIFF) und MIDI mit BPM, Taktart und Swing lassen sich exportieren. Dateien werden sofort in das Raster einer DAW eingefügt. Über das Groove-Morphing wird mit einem einzelnen Fader zwischen kompletten Groove-Maps (Timing + Velocity) interpoliert. Weiterhin bietet die App Tonhöhenerkennung für gesungene Melodien und erzeugt dafür MIDI-Noten.

Über die USB-C-Buchse des Gerätes kann MIDI übertragen werden. Alle Daten werden intern gespeichert, man ist unabhängig von einer Cloud.
Echo Beach wird im Apple-Store für 4,99 US-Dollar angeboten.

Links

