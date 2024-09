Neue Version des kompakten E-Drumsets

Mit dem EFNOTE 3B stellt der gleichnamige Hersteller EFNOTE ein neues E-Drumset vor. Es soll die bewährte Qualität des EFNOTE 3 in einem noch flexibleren Format bieten (hier unser Testbericht zum EFNOTE 3). So heißt es in unserem Fazit zum 3er Set von EFNOTE:

„Analog zu den beiden anderen Kits bieten die Komponenten des EFNOTE 3 Kits wertige Materialien und gute Qualität. Die Größen der Trommeln gehen bei den Toms in Ordnung. Das EFD-3 Drum-Modul bringt viele Einstellungsmöglichkeiten mit und kann intuitiv bedient werden. Die Sounds liefern eine gute akustische Qualität und eine klasse Reproduktion der Spielposition. Bei den Sounds stehen primär akustische Trommel- und Becken-Klänge zur Verfügung.“

EFNOTE 3B, E-Drumset

Mit einem größeren 12″ Kick Pad und einer 12″ HiHat bietet das neue Set laut Hersteller ein realistisches Spielgefühl für Einsteiger und Fortgeschrittene. Geeignet ist es sowohl für das Spielen zu Hause, für den Proberaum als auch kleinere Gigs.

Neben der erwähnten 12″ Kick und der 12″ HiHat ist das elektronische Schlagzeug mit einem Triple Zone Mesh Head Snare Pad (12″), zwei Dual Zone Mesh Head Tom Pads (10″), einem Dual Zone Mesh Head Tom Pad (12″), zwei Triple Zone Crash Pad (14″), einem Triple Zone Ride Pad (16″) und vier Lambda Stativen inkl. Halterungen ausgestattet.

Weitere Features des EFNOTE 3B in der Übersicht:

Sound Modul des EFNOTE 3 mit Touchscreen LC-Display

16 Preset-Drum-Sets

34 User-Drum-Sets

111 Multilayer-Stereo-Samples

User-Instrument-Library mit 50 Speicherplätzen

Metronom, Onboard-Recording, Rhythm-Box

Integriertes USB-Audiointerface (8 Out/2 In)

MIDI In/Out (USB und Bluetooth)

MIDI Out (5-Pol DIN)

Stereo-Kopfhörerausgang (3,5 mm)

integrierter Bluetooth-Empfänger

Das EFNOTE 3B ist ab dem 23. September erhältlich, die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 2.339,- Euro.