EFNOTE Aura, E-Drums

AURA - die neue E-Drums-Serie

Aktuell findet in Friedrichshafen die Europe Drum Show statt und einige Hersteller aus dem Schlagzeug- und E-Drums-Bereich haben für die Messe einige Neuheiten eingepackt. So bringt der Hersteller EFNOTE, dessen Sets wir in der Vergangenheit bereits öfters getestet haben, mit EFNOTE Aura eine komplett neue Serie mit zur Messe. Die wichtigsten Informationen dazu haben wir für euch zusammengestellt.

ANZEIGE

EFNOTE Aura

Die neue Serie von EFNOTE umfasst vier Sets, die auf die Namen Aura 70 bis Aura 73 hören, und für unterschiedliche Setups und Einsatzgebiete konzipiert sind. Ab Spätsommer sollen alle vier im Handel verfügbar sein. Laut Hersteller standen bei der Entwicklung vor allem die Aspekte Spielgefühl, Sounddesign und Flexibilität im Vordergrund.

Herzstück der neuen EFNOTE Aura Serie ist das gleichnamige Soundmodul, das deutlich mehr Möglichkeiten für individuelles Sound-Shaping bieten soll als die bisherigen Module des Herstellers. So lassen sich damit u.a. eigene Samples nutzen, Sounds können detailliert pro Zone angepasst werden und durch zusätzliche Layer entsteht auf Wunsch ein deutlich erweitertes Klangspektrum.

Auch klanglich wurde nachgelegt: Neue Funktionen wie Room Ambience sowie integrierte Kompressor- und Limiter-Sektionen sorgen für direkt einsetzbare Sounds – egal ob Bühne, Studio oder Proberaum.

Für ein gutes Spielgefühl sorgt die weiterentwickelte ELISE 2.0 Trigger-Technologie, die laut Hersteller besonders im leisen Dynamikbereich präziser reagieren und feine Nuancen sauber umsetzen können soll.

ANZEIGE

Die Highlights der Aura-Serie im Überblick:

Erweiterbares Sound-System mit eigenen Samples mit User Tone (UT) & Instrument Expansion (IX)

Neues Layer-System für detailliertes Sound-Design

Room Ambience + Kompressor/Limiter für sofort spielbare Sounds

ELISE 2.0 Trigger für präzise Dynamik und Ansprache

Flexible Setups & Funktionen wie ALT SNARE ohne zusätzliche Pads

Vier analoge Ausgänge (+2 über Kopfhörerausgang routbar)

8-Kanal USB Audio für Live & Recording

Full Color Touch-Display mit visueller Anpassung

Wie bereits erwähnt, werden die vier neuen Aura Sets ab Spätsommer verfügbar sein. Zu den Preisen gibt es aktuell noch keine Informationen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

­