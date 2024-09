EFNOTE PRO 703X, E-Drums

Prinzipiell tolles Modul – endlich mal was wirklich eher Innovatives.

Deshalb ist mir aber völlig unverständlich, dass hier dennoch unverzeihlich heftig gepatzt wurde…

Zum einen finde ich es mehr als schwach, dass hier mal wieder kein internes Netzteil verbaut wird.

Weitherhin ist die Anbringung des Kopfhörer-Anschlusses an der gewählten Stelle mehr als töricht und

zuguterletzt (oder besser: schlechterletzt!): Was sollen 2 balanced Monitor-Inputs aber unbalanced Outputs??? Geht das noch blöder?

Das ist wohl eindeutig alles andere als „PRO“. Ähnlich dumme Schwachheiten leistet sich da auch das Roland SPD-SX Pro, aber…