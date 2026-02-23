ANZEIGE
EHX Bass Big Muff Pi 2, Zerrpedal

Die Bassversion des neuen Big Muff

23. Februar 2026
EHX Bass Big Muff Pi 2

EHX Bass Big Muff Pi 2

Mit dem EHX Bass Big Muff Pi 2 bringt die New Yorker Traditionsschmiede nach dem Big Muff Pi 2 eine Version speziell für Bassisten! In enger Zusammenarbeit mit Josh Scott von JHS Pedals wurde hier ein Klassiker der 70er-Jahre für moderne Ansprüche optimiert.

Der EHX Bass Big Muff Pi 2

Der EHX Bass Big Muff Pi 2 basiert wie der Big Muff Pi 2 auf dem verloren geglaubten Schaltungsdesign, das zwei Dual-Op-Amps nutzt, um den typischen Midrange-Grind und das nahezu endlose Sustain zu erzeugen, für das die Big Muff Serie weltweit geschätzt wird. Als dediziertes Bass-Effektgerät bietet es eine analoge Signalverarbeitung, die speziell auf erweiterte Low-End-Wiedergabe getrimmt ist.

EHX Bass Big Muff Pi 2 Frontseite

Frontseite

Neben den üblichen Reglern für Volume, Sustain und Tone bietet das Pedal mit dem Blend-Regler ein essentielles Werkzeug um durch Beimischung des cleanen Signals die Transparenz im Mix zu wahren. Der integrierte Bass Boost Schalter dient dazu, das Signal bei Bedarf massiv anzudicken, selbst wenn der Tone-Regler für maximale Schärfe weit aufgedreht ist.

Anschlussseitig ist das Pedal klassisch in Mono aufgebaut und passt mit seinen kompakten Abmessungen auf jedes Pedalboard. Der verbaute Soft-Footswitch bietet eine Latching/Momentary-Funktion, was kreative Performance-Möglichkeiten durch kurzes Einwerfen des Effekts eröffnet.

EHX Bass Big Muff Pi 2 Seitenansicht

Seitenansicht

Dank des True Bypass über ein mechanisches Relay bleibt die Signalkette bei deaktiviertem Pedal absolut klangneutral. Ein 9V-Block ist im Lieferumfang enthalten, alternativ erfolgt die Stromversorgung über ein optionales Netzteil.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Preis und Verfügbarkeit

Der EHX Bass Big Muff Pi 2 kostet bei Thomann 119,- Euro und ist in wenigen Wochen lieferbar.

Links

