EHX Big Muff Pi 2 Tone Wicker, Fuzz Pedal

Noch eine Big Muff Variante von Electro Harmonix

Mit dem EHX Big Muff Pi 2 Tone Wicker stellt Electro Harmonix ein Fuzz Pedal vor, das eine lange verschollene Op-Amp-BMP-Schaltung aus den 7oer Jahren neu interpretiert und dadurch noch mehr Big-Muff-Sounds unter der Haube hat.

Der EHX Big Muff Pi 2 Tone Wicker

Der Big Muff ist eines der beliebtesten Fuzz-Pedaler ever. Nicht nur zahllose andere Hersteller haben die Muff-Schaltung als Basis für eigene Designs verwendet, auch Electro Harmonix hat den Big-Muff stetig weiterentwickelt.

ANZEIGE

Schon der EHX Big Muff Pi 2 war von der legendären Dual Op-Amp Schaltung aus den 1970er Jahren abgeleitet. Mit dem EHX Big Muff Pi 2 Tone Wicker wird diese Idee jetzt noch erweitert.

Der Big Muff Pi 2 Tone Wicker singt genauso wie der Big Muff Pi 2 und hat auch die gleichen riesigen Gainreserven. Das Pedal basiert dabei auf dem speziellen Schaltungsdesign mit zwei Dual-Op-Amps, was ihm einen markanten, mittigen Charakter und den typisch aggressiven „Crunch“ verleiht.

Für die Steuerung verfügt das Fuzz Pedal klassischerweise über Volume, Tone und Sustain, wobei Letzteres den Grad der Verzerrung regelt. Ausgehend vom Big Muff Pi 2, dessen Schaltkreis in Zusammenarbeit mit Josh Scott von JHS entstanden ist, liefert er bereits andere Fuzz-Noten als der Big Muff Pi. Bei so vielen Muff-Varianten muss man schon aufpassen, nicht durcheinander zu kommen.

ANZEIGE

Das Tone-Wicker-Prinzip kennt man schon vom ersten Big Muff Pi Tone Wicker. Zusätzlich zu den Standard-Potis verfügt das EHX Big Muff Pi 2 Tone Wicker wieder über zwei Kippschalter:

Der Tone-Switch erlaubt es, den Tone-Regler komplett aus dem Signalweg zu nehmen, was in einer ungefilterten Full-Range-Distortion resultiert.

Der Wicker-Switch ist dreistufig ausgelegt und öffnet Hochfrequenzfilter in der Schaltung, um zusätzliche Ebenen an Brillanz und Definition hinzuzufügen, was besonders bei dumpferen Tone-Einstellungen für Klarheit sorgt.

Neben den Input- und Output-Buchsen verfügt der Big Muff Pi 2 Tone Wicker ebenfalls wieder über einen Soft-Footswitch mit Latching- und Momentary-Funktion. Neben dem Netzbetrieb ist auch eine Stromversorgung über 9-V-Batterie möglich.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Preis und Verfügbarkeit

Den neuen EHX Big Muff Pi 2 Tone Wicker gibt es bei Thomann für nur 139,- Euro. Die anderen Big Muff Versionen sind natürlich auch noch erhältlich