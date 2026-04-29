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EHX Big Muff Pi 2 Tone Wicker, Fuzz Pedal

Noch eine Big Muff Variante von Electro Harmonix

29. April 2026
EHX Big Muff Pi 2 Tone Wicker

EHX Big Muff Pi 2 Tone Wicker

Mit dem EHX Big Muff Pi 2 Tone Wicker stellt Electro Harmonix ein Fuzz Pedal vor, das eine lange verschollene Op-Amp-BMP-Schaltung aus den 7oer Jahren neu interpretiert und dadurch noch mehr Big-Muff-Sounds unter der Haube hat.

Der EHX Big Muff Pi 2 Tone Wicker

Der Big Muff ist eines der beliebtesten Fuzz-Pedaler ever. Nicht nur zahllose andere Hersteller haben die Muff-Schaltung als Basis für eigene Designs verwendet, auch Electro Harmonix hat den Big-Muff stetig weiterentwickelt.

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EHX Big Muff Pi 2 Tone Wicker Vollansicht

Schon der EHX Big Muff Pi 2 war von der legendären Dual Op-Amp Schaltung aus den 1970er Jahren abgeleitet. Mit dem EHX Big Muff Pi 2 Tone Wicker wird diese Idee jetzt noch erweitert.

Der Big Muff Pi 2 Tone Wicker singt genauso wie der Big Muff Pi 2 und hat auch die gleichen riesigen Gainreserven. Das Pedal basiert dabei  auf dem speziellen Schaltungsdesign mit zwei Dual-Op-Amps, was ihm einen markanten, mittigen Charakter und den typisch aggressiven „Crunch“ verleiht.

Für die Steuerung verfügt das Fuzz Pedal klassischerweise über Volume, Tone und Sustain, wobei Letzteres den Grad der Verzerrung regelt. Ausgehend vom Big Muff Pi 2, dessen Schaltkreis in Zusammenarbeit mit Josh Scott von JHS entstanden ist, liefert er bereits andere Fuzz-Noten als der Big Muff Pi. Bei so vielen Muff-Varianten muss man schon aufpassen, nicht durcheinander zu kommen.

EHX Big Muff Pi 2 Tone Wicker auf Gitarre

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Das Tone-Wicker-Prinzip kennt man schon vom ersten Big Muff Pi Tone Wicker. Zusätzlich zu den Standard-Potis verfügt das EHX Big Muff Pi 2 Tone Wicker wieder über zwei Kippschalter:

  • Der Tone-Switch erlaubt es, den Tone-Regler komplett aus dem Signalweg zu nehmen, was in einer ungefilterten Full-Range-Distortion resultiert.
  • Der Wicker-Switch ist dreistufig ausgelegt und öffnet Hochfrequenzfilter in der Schaltung, um zusätzliche Ebenen an Brillanz und Definition hinzuzufügen, was besonders bei dumpferen Tone-Einstellungen für Klarheit sorgt.

Neben den Input- und Output-Buchsen verfügt der Big Muff Pi 2 Tone Wicker ebenfalls wieder über einen Soft-Footswitch mit Latching- und Momentary-Funktion. Neben dem Netzbetrieb ist auch eine Stromversorgung über 9-V-Batterie möglich.

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Preis und Verfügbarkeit

Den neuen EHX Big Muff Pi 2 Tone Wicker gibt es bei Thomann für nur 139,- Euro. Die anderen Big Muff Versionen sind natürlich auch noch erhältlich

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Über den Autor
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Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

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