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EHX Deluxe Bass Big Muff PI 2, Fuzz-Pedal

Mehr Regler, mehr Bass-Gewalt

22. Mai 2026
EHX Deluxe Bass Big Muff PI 2

EHX Deluxe Bass Big Muff PI 2

Es ist wieder Muff-Zeit! Mit dem EHX Deluxe Bass Big Muff PI 2 bringt Electro Harmonix nach dem Big Muff Pi 2 Tone Wicker, dem Bass Big Muff Pi 2 und dem Big Muff PI 2 jetzt die Deluxe-Variante für Bassisten.

Der EHX Deluxe Bass Big Muff PI 2

„Wie viele Big-Muff-Pedale kann man machen?“ Electro Harmonix: „Ja!“. Bei so vielen Versionen kann man schon mal den Überblick verlieren.

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Aber nicht so schnell, denn wie die anderen Muffs hat auch der EHX Deluxe Bass Big Muff PI 2 etwas, das die anderen nicht haben. Zuerst wäre da die Tatsache, dass der Bass Big Muff natürlich im Unterschied zum „normalen“ Big Muff für Bass optimiert ist und darum das tiefe Frequenzspektrum unangetastet lässt.

EHX Deluxe Bass Big Muff PI 2 linke Seitenansicht

Der Deluxe Bass Big Muff PI 2 ist der große Bruder des EHX Bass Big Muff Pi 2 und liefert mehr Einstellmöglichkeiten für alle, die gerne tweaken. So besitzt die Deluxe-Version, die man ja schon vom originalen Electro Harmonix Deluxe Bass Big Muff kennt, zusätzlich einen Blend-Regler, ein Noise Gate und eine Crossover-Sektion, welche die hohen und tiefen Frequenzanteile separat steuerbar macht.

Außerdem liefert er mehr Anschlussoptionen für flexibleres Routing. Da wäre zum einen die schaltbare -10dB Attenuation für Tonabnehmer mit viel Dampf, der DI Output mit XLR-Buchse für den direkten Anschluss an eine Mixingkonsole, sowie der Direct Out an dem ein gepuffertes uneffektiertes Signal anliegt.

EHX Deluxe Bass Big Muff PI 2 rechte Seitenansicht

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Wie der kleine Bruder bietet der EHX Deluxe Bass Big Muff PI 2 neben dem verloren geglaubten Dual-Op-Amp Schaltkreis einen Latching/Momentary Fußschalter für kurze, aber mächtige Fuzz-Einwürfe. Wie das Pedal klingt, hört ihr in diesem ausführlichen Video mit Nate Navarro:

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Was kostet der Deluxe Bass Big Muff PI 2?

Der EHX Deluxe Bass Big Muff PI 2 liefert mehr Features als der kleineund ist dadurch natürlich auch etwas teurer. Er kostet bei Thomann 179,- Euro

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179,00€ Thomann

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Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

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