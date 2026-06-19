Vergessenes Fuzz-Pedal aus den 70ern neu aufgelegt

Mit dem EHX Percolator stellt der Hersteller aus NYC ein Fuzz-Pedal vor, das auf dem Harmonic Percolator aus den 1970er Jahren basiert. Der neue EHX Percolator greift die wilde Natur des Originals auf, erweitert sie um moderne Funktionen und ist deutlich günstiger.

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Der EHX Percolator – Harmonic Saturator

Manche Bodentreter schreiben Musikgeschichte, oft wegen ihres unberechenbaren Charakters. Ein seltenes Original aus einer Reparaturwerkstatt in Milwaukee hat genau diesen Kultstatus erreicht – der Harmonic Percolator. Lange Zeit war die exakte Schaltung ein Geheimnis, da sie in einer dicken schwarzen Masse vergossen war. Nun bringt Electro-Harmonix das legendäre Fuzz-Pedal aus den 70er Jahren, das unter anderem Noise-Rock-Ikone Steve Albini prägte, als EHX Percolator zurück.

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Der Effekt bedient sich eines asymmetrischen Clippings, das vor allem die geraden Obertöne betont und sehr musikalisch auf die Spieldynamik reagiert. Gesteuert wird das Pedal über Harmonics, was die Eingangsverstärkung regelt und von kantiger Zerre bis zur absoluten Fuzz-Zerstörung reicht. Balance kümmert sich um die Gesamtlautstärke. Der spannendste Parameter ist jedoch der Bias-Regler. Er legt die Vorspannung der Schaltung fest und manövriert das Pedal von leichtem Drive über Pseudo-Oktav-Sounds bis hin zu extremen Velcro-Gated-Fuzz-Klängen.

Zusätzlich bietet der Percolator einen Kippschalter, der zwischen Drive und Fuzz wählen lässt. Während im Fuzz-Betrieb zusätzliche Dioden für eine kräftige Verzerrung in den Signalweg geschaltet werden, bleibt das Pedal im Drive-Modus ohne diese Dioden und fungiert als organisches Overdrive-Pedal. Zudem gibt ein internes Trimmpoti, über das die Suboktave und das Gain-Level im Detail feinjustiert werden können.

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Das Pedal bietet True Bypass und kann wahlweise per Batterie oder Netzteil betrieben werden. Der Footswitch hat auch noch eine kleine Überraschung parat: Er besitzt zusätzlich eine Momentary Funktion, damit der Effekt beim Gedrückthalten des Fußschalters temporär abgefeuert werden kann.

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Preis und Verfügbarkeit

Der EHX Percolator ist bei Thomann für sehr faire 99,- Euro erhältlich, wobei aktuell etwas Lieferzeit eingeplant werden muss.