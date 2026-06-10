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EHX Pico Shimmer, Reverb Pedal

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Galaktische Shimmer-Sounds im kleinen Gehäuse

10. Juni 2026
EHX Pico Shimmer

EHX Pico Shimmer

EHX erweitert seine Pico Serie ein weiteres Mal. Mit dem EHX Pico Shimmer kommt nach dem Pico Atomic Cluster und dem Pico Swello nun ein Shimmer Reverb mit drei verschiedenen Algorithmen.

Das neue EHX Pico Shimmer

Der Pico Shimmer bringt jetzt also Shimmer Reverbs in die Pico Serie von Electro Harmonix. Andere Vertreter dieser Reihe, wie zum Beispiel den EHX Pico Atomic Cluster haben wir bereits hier für euch getestet. Dieses Mal gibt es aber keine Klangmodulationen, sondern oktavierte Hallfahnen.

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EHX Pico Shimmer Vollansicht

Der EHX Pico Shimmer ist wie die anderen Pico Pedale natürlich auch im kompakten Gehäuse untergebracht und verbraucht dadurch wenig Platz auf dem Pedalboard. Für die himmlischen Hallklänge liefert er drei designierte Shimmer-Algorithmen:

  • Intergalactic: klassischer Shimmer mit polyphonen Oktaven, Reverb, einem modulierten Delay und einer String-Synth-Engine.
  • Off-World: ein weicherer Shimmer-Effekt mit mehr moduliertem Delay
  • Etherdust: Glitch-Shimmer mit zufälliger Delay-Zeit für Stutter-Effekte

Gesteuert wird der Pico Shimmer über vier Regler. Blend regelt den Mix zwischen dem trockenen und dem Effektsignal, Time ist für die Nachhallzeit verantwortlich. Tone regelt die Höhenwiedergabe, während Voice erlaubt, zwischen reinem Plate Reverb, klassischem Shimmer und atmosphärischen String-Effekten stufenlos zu morphen.

EHX Pico Shimmer Seitenansicht

Über den Scene-Button lassen sich die drei verschiedenen Algorithmen anwählen, während bei gedrückter Taste die Sekundärfunktionen der Potis aktiv werden. Diese umfassen den Reverb Mix, die Delay Time sowie Depth und Rate der Modulation.

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Der in Mono ausgelegte EHX Pico Shimmer verfügt über drei Bypass Modi: Digital, Analog und Hybrid. Hält man den Bypass-Footswitch gedrückt, bekommt man zusätzlich einen Freeze-Effekt der Hallfahne.

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Preis und Verfügbarkeit

Braucht ihr noch einen Shimmer, habt aber kaum noch Platz auf dem Board könnte der EHX Pico Shimmer genau das Richtige für euch sein. Bei Thomann gibt es das kleine Pedal für 159,- Euro.

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159,00€ Thomann

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Über den Autor
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Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

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