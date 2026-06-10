Galaktische Shimmer-Sounds im kleinen Gehäuse

EHX erweitert seine Pico Serie ein weiteres Mal. Mit dem EHX Pico Shimmer kommt nach dem Pico Atomic Cluster und dem Pico Swello nun ein Shimmer Reverb mit drei verschiedenen Algorithmen.

Das neue EHX Pico Shimmer

Der Pico Shimmer bringt jetzt also Shimmer Reverbs in die Pico Serie von Electro Harmonix. Andere Vertreter dieser Reihe, wie zum Beispiel den EHX Pico Atomic Cluster haben wir bereits hier für euch getestet. Dieses Mal gibt es aber keine Klangmodulationen, sondern oktavierte Hallfahnen.

ANZEIGE

Der EHX Pico Shimmer ist wie die anderen Pico Pedale natürlich auch im kompakten Gehäuse untergebracht und verbraucht dadurch wenig Platz auf dem Pedalboard. Für die himmlischen Hallklänge liefert er drei designierte Shimmer-Algorithmen:

Intergalactic: klassischer Shimmer mit polyphonen Oktaven, Reverb, einem modulierten Delay und einer String-Synth-Engine.

klassischer Shimmer mit polyphonen Oktaven, Reverb, einem modulierten Delay und einer String-Synth-Engine. Off-World: ein weicherer Shimmer-Effekt mit mehr moduliertem Delay

ein weicherer Shimmer-Effekt mit mehr moduliertem Delay Etherdust: Glitch-Shimmer mit zufälliger Delay-Zeit für Stutter-Effekte

Gesteuert wird der Pico Shimmer über vier Regler. Blend regelt den Mix zwischen dem trockenen und dem Effektsignal, Time ist für die Nachhallzeit verantwortlich. Tone regelt die Höhenwiedergabe, während Voice erlaubt, zwischen reinem Plate Reverb, klassischem Shimmer und atmosphärischen String-Effekten stufenlos zu morphen.

Über den Scene-Button lassen sich die drei verschiedenen Algorithmen anwählen, während bei gedrückter Taste die Sekundärfunktionen der Potis aktiv werden. Diese umfassen den Reverb Mix, die Delay Time sowie Depth und Rate der Modulation.

ANZEIGE

Der in Mono ausgelegte EHX Pico Shimmer verfügt über drei Bypass Modi: Digital, Analog und Hybrid. Hält man den Bypass-Footswitch gedrückt, bekommt man zusätzlich einen Freeze-Effekt der Hallfahne.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Preis und Verfügbarkeit

Braucht ihr noch einen Shimmer, habt aber kaum noch Platz auf dem Board könnte der EHX Pico Shimmer genau das Richtige für euch sein. Bei Thomann gibt es das kleine Pedal für 159,- Euro.