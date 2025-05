Die Superbooth ist keine Messe - sie ist ein Festival!

Die Superbooth, das Highlight des Jahres für alle, die auf elektronische Musik stehen und sie selbst auch machen, öffnet wieder ihre Pforten. An drei Tagen ist das FEZ in der Wuhlheide in Berlin der Ort, an dem sich Synthesizer-Fans aus der ganzen Welt treffen. Und jedem, der einmal hier war, wird sofort klar, dass die Superbooth keine Musikmesse im eigentlichen Sinne ist.

Die Superbooth ist einfach ein Event der besonderen Art. Ich habe es ja in einem Artikel bereits schon versucht zu beschreiben. Wobei es immer bei einem Versuch bleibt, denn die Superbooth will erlebt werden. Es geht hier nicht einfach um das Erleben und Ausprobieren von neuem Gear, sondern es geht um das Erleben einer ganz besonderen Atmosphäre. Im ersten Jahr fühlt man sich vielleicht etwas verloren, aber hier gilt es, mutig zu sein. Man soll auf der Superbooth ausdrücklich mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Deswegen gibt es hier Gesprächskonzerte, Workshops und anders als bei vielen „Musikmessen“ sind hier auch an extrem vielen Ständen die Hersteller selbst und nicht einfach nur ihre Vertriebler vor Ort. Das bringt noch einmal eine ganz andere Begeisterung in die Räume und Zelte.

Doch damit alles so entspannt und leicht wird, ist im Vorfeld viel organisatorischer Einsatz erforderlich. Ich habe mal mit André Kaufmann aus dem Orga-Team der Superbooth einen kleinen Blick hinter die Kulissen gewagt und ich nehme eins vorweg, auch wenn es sicherlich ein hartes Stück Arbeit ist, dieses tolle Event auf die Beine zu stellen, so spürt man die Begeisterung für die Superbooth in jedem Wort meines heutigen Interview-Partners.

Die Superbooth: Ein Fachkongress mit Festivalprogramm

Sonja:

Seit wie vielen Jahren gibt es die Superbooth? Wie hat sie sich im Laufe der Zeit verändert und was unterscheidet sie von anderen Musikmessen?

André:

Die Berliner Version gibt es seit 2016. Im Funkhaus war es ein Experiment. Seit 2017 sind wir im FEZ-Berlin. Neben den offensichtlichen Veränderungen hat sich für mich persönlich die Qualität der präsentierenden Aussteller über die Jahre immer weiter verfeinert.

Wir haben das große Glück, dass wir deutlich mehr Bewerbungen zu erhalten, als wir Plätze vergeben können. Insofern ist die tatsächliche Zusammenstellung unserer Aussteller auch eine gewisse Auswahl, bei der verschiedene Aspekte berücksichtigt werden. Wer beispielsweise nur kopiert, ohne eigene Kreativleistungen zu erbringen, der wird es schwer haben reinzukommen. Ansonsten hat unser Toni in diesem Jahr erstmalig allein das Programm zusammengestellt und das ist eins, das sich wirklich sehen lassen kann. Es gibt eine Menge zu erleben.

Und zu dem zweiten Teil deiner Frage, was der Unterschied zu anderen Musikmessen ist? Wir sind keine Musikmesse, sondern vergleichbar mit einem Fachkongress mit Festivalprogramm. Wie auch immer man es nennen möchte, das ist alles nur Theorie. Das, worum es geht, ist einzig und allein der persönliche Besuch. Die Begegnungen und Eindrücke, die man bei uns bekommen kann, lassen sich schwer in eine Kategorie fassen.

Sonja:

Oh ja, da bin ich absolut bei dir!

Die Superbooth ist ja ein extrem großes Event, hinter dem ein großer organisatorischer Aufwand steht. Wie viele Leute seid ihr in dem Organisationsteam und welche Bereiche gilt es abzudecken?

André:

Das Kernteam besteht aus vier bis sechs Personen. Der erweiterte Kreis nimmt zu gegebener Zeit natürlich erheblich zu, allein schon durch die Technik und die Bühnen. Der erste größere Aufwand besteht darin, das sehr spezielle FEZ so aufzubereiten, wie wir es gerne nutzen möchten und dann hoffentlich dürfen. Das FEZ ist ja eigentlich ein Ort für Kinder und Jugendliche.

Was wir das jedes Jahr machen, kommt es fast schon einer Zweckentfremdung gleich. Da gibt es natürlich unzählige Details. Und danach ist es ein bisschen so, als würden wir eine Party organisieren. Wen lädt man ein, was gibt’s zu trinken, wer legt auf XY? Die Feinheiten eben.

Nach der Superbooth ist vor der Superbooth

Sonja:

Wie lange dauert es, bis ihr wirklich alles für die Superbooth organisiert habt?

André:

Den Punkt, an dem wir wirklich fertig sind, gibt es leider nicht, das wäre zu schön, um wahr zu sein und womöglich würde es uns nur nervös machen. Es ist ein Ongoing-Process. Wir machen im Sommer nach der Superbooth zwei Monate Pause und dann geht es eigentlich im Juli schon immer wieder los.

Wir besprechen mit dem FEZ das kommende Jahr und beginnen mit der Planung der Details. Wenn man die kleinteilige Nachbereitung zeitlich noch mit reinnimmt, dauert die Planung im Grunde doch ein ganzes Jahr.

Ein Superbooth-Shirt mit Krötenmotiv

Sonja:

Im letzten Jahr machten Umweltauflagen und Krötenwanderung die Organisation zu einem Kraftakt. Mit welchen besonderen Herausforderungen habt ihr sonst so bei der Organisation zu kämpfen?

André:

Die Kröten sind niedlich und wir finden es super, dass sie geschützt werden. Das sorgt für ein klares Ende nach dem letzten Konzert. Tierschutz ist etwas besonders Wichtiges, wenn es auch nicht immer logisch erscheint. Gegen eine behördliche Auflage kann niemand etwas sagen und für alle, die bei Sonnenuntergang noch nicht genug haben, gibt es ja noch ein ordentliches Programm direkt nebenan im Waldkater.

Im letzten Jahr hat uns die kurzfristige Auflage bezüglich der Krötchen sehr herausgefordert und wie es oft so ist, letztendlich sind sie zu Sympathieträgern geworden. Es wird in diesem Jahr auch ein Shirt mit Krötenmotiv geben.

Sonja:

Welche Bereiche der Superbooth, welche Workshops und welche Veranstaltungen würdest du denjenigen besonders ans Herz legen, die erstmals zur Superbooth kommen und vielleicht auch noch ganz neu in der Synthesizer-Szene sind?

André:

Die Einsteiger-Workshops, präsentiert von der lieben Fach-Crew aus SchneidersLaden. Ansonsten einfach mal durch die vielen Bereiche spazieren und alles auf sich wirken lassen.

Sonja:

Gab es Konzepte/Aktionen, die in der Vergangenheit so gar nicht funktioniert haben?

André:

Handgemachte Boutique-Gitarren auf der Soopergrail. Das hat anscheinend nicht so gepasst.

Sonja:

Woraus habt ihr in den vergangenen Jahren am meisten gelernt?

André:

Jeder Tag, jede E-Mail ist eine kleine Erfahrung mehr, was unsere Aussteller und vor allem wir selbst eigentlich wollen und uns wünschen.

Jedes Jahr kommen neue, frische Aufgaben und Hürden auf uns zu. Und wir versuchen einfach mit Herz und Verstand so gut es geht, alles möglich zu machen und schön vorzubereiten, so dass alle Anwesenden an den drei Tagen den größtmöglichen Spaß haben können. Learning by doing – immerhin nicht kopierbar.

Sonja:

Was ist in deinen Augen das Highlight der Superbooth?

André:

Die Menschen. Die Besuchenden, die Künstlerinnen und Künstler, unser traumhaftes Team am Empfang, der Bühnen- und Tontechnik, dem Radio, unsere Grafikerin Evi, die auch die meisten der Merch-Motive entworfen hat, unser tolles Videoteam, all die vielen Helfenden drumherum und natürlich die Ausstellenden. Da sind überall so interessante und sympathische Menschen dabei, die eine wunderbare Energie mit einbringen. Das macht hauptsächlich die Atmosphäre auf der Veranstaltung aus.

Sonja:

Rund um die Superbooth gibt es ja auch noch zahlreiche weitere Angebote. Magst du uns hierüber etwas mehr erzählen?

André:

Ich habe eine Liste gesehen, bei der etliche Klub-Veranstaltungen aufgeführt waren, bei denen Künstlerinnen und Künstler gebucht waren, die auch bei uns auftreten. Es gibt einzelne Crews, beispielsweise um Paul Tas, die Löt-Workshops, Konzertabende und Partys organisieren. Unser Freund Alexander Spree hat gerade letzten Sonnabend zu einer Live-Session im Berliner Kiezanker 36, einem Familien- und Nachbarschaftszentrum, eingeladen.

So etwas ist doch stark, das war sozusagen der Auftakt der Superbooth-Zeit. Und es wird an den drei Tagen vor und an drei Tagen nach der Superbooth Events und Workshops im neuen SchneidersLaden in Neukölln geben.

Mittwoch, 7.5.2025 (20:00 Uhr)

Jacky – PresuperB mit Tamix, Verbos, Moritz Klein – Ohm

Donnerstag, 8.5. 2025 (21:00 Uhr)

Dasha Rush – Hunger to Create – Berghain

Freitag, 9.5.2025 (19:30 Uhr)

Berlin Modular Society mit Blush Response – Neulant

Samstag, 10.5.2025 (23:00 Uhr)

Surgeon – Tresor

FLINTA Afterparty – Riverside Studios

Sonntag, 11.5.2025 (16:30 Uhr)

Berlin Modular Society Kit Day – Klunkerkranich

Vielen Dank an André, der sich die Zeit genommen hat, uns einen kleinen Blick hinter die Kulissen der Superbooth zu ermöglichen. Ich freue mich auf alle Fälle schon wie Bolle auf die tollen Tage im Mai und ich hoffe, dass ich dem einen oder anderen vielleicht auch Lust gemacht habe, sich einfach mal in diese besondere Welt zu begeben. Und wer noch ein paar Tipps für den ersten Besuch auf der Superbooth, dem sei dieser Artikel hier wärmstens empfohlen.

Und auf dieser Seite findet man dann alles, was man sonst noch über die Superbooth wissen muss und kann sich mit Videos und Infos aus den vergangenen Jahren schon einmal auf das kommende Event einstimmen.