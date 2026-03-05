Akku-Scheinwerfer für Bühne, Event und Outdoor

Mit der neuen VOLT+-Serie bringt Elation drei batteriebetriebene LED-Scheinwerfer mit wetterfestem Gehäuse und drahtloser Steuerung für den professionellen Bereich auf den Markt. Alle Modelle der Serie arbeiten mit der Farbmischung RGBLA+UV, wodurch ein besonders breites Farbspektrum und natürliche Weißtöne möglich sind. Ein zentrales Merkmal ist der Lithium-Ionen-Akku, der ein Gerät für maximal zwölf Stunden lang mit Strom versorgen kann. Alternativ können die Geräte der Serie auch per Netzstrom betrieben werden.

Elation VOLT+: PAR-Scheinwerfer

Die Serie umfasst zwei PAR-Modelle, den Elation VOLT+ PAR S und den Elation VOLT+ PAR L. Beide eignen sich vor allem für Wash-Beleuchtung, Uplighting oder Akzentlicht. Das kleinere Modell arbeitet mit einer Leistung von 30 W und erreicht rund 1.975 Lumen Lichtleistung mit einem Abstrahlwinkel von etwa 20 Grad.

Für größere Anwendungen gibt es den leistungsstärkere Elation VOLT+ PAR L, der mit 60 W und knapp 3.600 Lumen Lichtleistung arbeitet. Der Abstrahlwinkel liegt hier bei 15 Grad. Beide PAR-Modelle unterstützen mehrere DMX-Modi mit bis zu 20 Kanälen. Zusätzlich stehen ein integriertes Bedienpanel und verschiedene Standalone-Effekte zur Verfügung.

Elation VOLT+ BAR S: LED-Bar

Neben den PAR-Scheinwerfern gehört auch die etwa 50 Zentimeter lange VOLT+ BAR S zur neuen Serie. Sie ist vor allem für flächige Beleuchtung, Architekturlicht oder Effektanwendungen gedacht. Im Inneren der Bar arbeiten sechs LEDs mit jeweils 20 Watt Leistung. Ein besonderes Merkmal ist die Pixelsteuerung der einzelnen LED-Segmente, wodurch sich Lauflichter oder segmentierte Farbverläufe realisieren lassen. Zusätzlich stehen elektronische Dimmkurven, Strobe-Funktionen und vorprogrammierte Effekte zur Verfügung.

Zubehör, Preis und Verfügbarkeit

Zur Serie gehört außerdem eine Fernbedienung, mit der sich grundlegende Funktionen wie Helligkeit, Farbprogramme oder Effektmodi steuern lassen. Für längere Einsatzzeiten bietet der Hersteller eine externe Akku-Erweiterung an, mit der sich die Laufzeit der PAR-Scheinwerfer drahtlos verlängern lässt. Preise zu den Modellen der neuen Serie von Elation wurden bisher nicht veröffentlicht.