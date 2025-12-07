Controller mit Hardware/Software-Mappings

Bereits seit einigen Jahren bietet die Firma Electra ihren MIDI-Controller One an. Mit dem Electra One Mini kommt nun eine kompaktere und günstigere Version des Controllers auf den Markt.

Wer den Electra One Mk2 Controller kennt, hat sicherlich sofort das große Display des Controllers im Kopf. Der ab Ende des Jahres erhältliche kleine Bruder, der Electra One Mini, muss zwar mit einem kleineren Display auskommen, bietet aber trotzdem acht Endlosdrehregler mit Push-Funktion und sechs Buttons, über die die Funktionen des Controllers eingestellt und gesteuert werden.

Herzstück des Controllers sind die über 300 Presets für Hardware- und Software-Synthesizer, Effekte und mehr, die vorgefertigte Mappings per Knopfdruck bieten. Dazu gibt es App, über die eigene Mappings angelegt und gespeichert werden können, auch auf eine große Community kann man hierfür zurückgreifen.

Der One Mini bietet diese Plattform nun in einer kleineren und günstigeren Variante. Das Gehäuse besteht aus solidem Aluminium und misst 140 x 140 x 38 mm. Das LCD-Display des Controllers misst 5 Zoll und bietet eine Auflösung von 800 x 480 Pixel.

Während der größere Electra Mk2 USB- und jeweils zwei MIDI-Ein- und Ausgänge bietet, muss der Electra One Mini mit zwei TRS-MIDI-Buchsen auskommen, die als Ein- oder Ausgänge konfiguriert werden können. USB gibt es natürlich trotzdem und hierüber lassen sich u.a. zwei virtuelle MIDI-Ports konfigurieren.

Obwohl der Electra One Mini deutlich kompakter ist, bietet er wie gesagt die selbe Plattform, so dass benutzerdefinierte MIDI-Mappings für Hardware und Software genutzt werden können. Auch einige MIDI-Router-Funktionen kann der Controller mittlerweile übernehmen.

Ab Ende Dezember sollen die ersten One Mini ausgeliefert werden. Der Preis liegt bei 399,- Euro (inkl. MwSt. und Versand).

