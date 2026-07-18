Jetzt auch in der Deluxe-Variante

Big Muff Fans aufgepasst! Mit dem Electro-Harmonix Deluxe Big Muff Pi 2 bekommt ihr den beliebten Dual-Op-Amp-Muff eine noble Deluxe-Behandlung spendiert.

Affiliate Links Electro Harmonix Deluxe Big Muff Pi 2 Fuzz Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 179,00€

Der Electro-Harmonix Deluxe Big Muff Pi 2

Der EHX Big Muff Pi 2 hat ja schon ordentlich Welle gemacht. Jetzt gibt es das Fuzz-Pedal mit der lange verloren geglaubten Dual Op-Amp Schaltung aus den 1970er Jahren im Deluxe-Format mit Wicker-Switch, Noise Gate und extra Mitten-Sektion.

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Genau wie beim Vorgänger, dem ursprünglichen Electro Harmonix Deluxe Big Muff, gibt es neben den vertrauten Reglern für Volume, Tone und Sustain die parametrische Mitten-Sektion, die sich über einen eigenen Fußschalter aktivieren lässt. Ausgestattet mit einem Hi/Lo-Q-Schalter sowie Reglern für Frequenz und Pegel, lassen sich die Mitten extrem flexibel anheben oder absenken. Schließt man ein Expression-Pedal oder einen CV-Controller an den EXP-Eingang an, lässt sich die Mittenfrequenz sogar während des Spiels kontrollieren.

Neu dazu gekommen ist ein Blend-Regler, mit dem sich das saubere Signal stufenlos mit dem Fuzz-Signal mischen lässt, um Definition und Druck perfekt auszubalancieren. Neben dem regelbaren Noise Gate hat es auch der Tone Wicker Switch in den neuen Electro-Harmonix Deluxe Big Muff Pi 2 geschafft, mit dem man zusätzliche Höhen-Filterungen für mehr Durchsetzungsfähigkeit freischaltet.

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Der Bypass-Fußschalter beherrscht sowohl Latching- als auch Momentary-Betrieb, ein gepufferter Bypass und ein beiliegendes Netzteil runden das Paket ab.

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Preis und Verfügbarkeit

Der Electro-Harmonix Deluxe Big Muff Pi 2 legt also nochmal eine Schippe drauf in Sachen flexibilität. Ihr findet ihn für 179,- Euro bei Thomann.