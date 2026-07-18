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Electro-Harmonix Deluxe Big Muff Pi 2, Fuzz-Pedal

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Jetzt auch in der Deluxe-Variante

18. Juli 2026
Electro-Harmonix Deluxe Big Muff Pi 2

Electro-Harmonix Deluxe Big Muff Pi 2

Big Muff Fans aufgepasst! Mit dem Electro-Harmonix Deluxe Big Muff Pi 2 bekommt ihr den beliebten Dual-Op-Amp-Muff eine noble Deluxe-Behandlung spendiert.

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Electro Harmonix Deluxe Big Muff Pi 2 Fuzz
Electro Harmonix Deluxe Big Muff Pi 2 Fuzz Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
179,00€ Thomann

Der Electro-Harmonix Deluxe Big Muff Pi 2

Der EHX Big Muff Pi 2 hat ja schon ordentlich Welle gemacht. Jetzt gibt es das Fuzz-Pedal mit der lange verloren geglaubten Dual Op-Amp Schaltung aus den 1970er Jahren im Deluxe-Format mit Wicker-Switch, Noise Gate und extra Mitten-Sektion.

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Electro-Harmonix Deluxe Big Muff Pi 2 rechte Seite

Genau wie beim Vorgänger, dem ursprünglichen Electro Harmonix Deluxe Big Muff, gibt es neben den vertrauten Reglern für Volume, Tone und Sustain die parametrische Mitten-Sektion, die sich über einen eigenen Fußschalter aktivieren lässt. Ausgestattet mit einem Hi/Lo-Q-Schalter sowie Reglern für Frequenz und Pegel, lassen sich die Mitten extrem flexibel anheben oder absenken. Schließt man ein Expression-Pedal oder einen CV-Controller an den EXP-Eingang an, lässt sich die Mittenfrequenz sogar während des Spiels kontrollieren.

Electro-Harmonix Deluxe Big Muff Pi 2 linke Seite

Neu dazu gekommen ist ein Blend-Regler, mit dem sich das saubere Signal stufenlos mit dem Fuzz-Signal mischen lässt, um Definition und Druck perfekt auszubalancieren. Neben dem regelbaren Noise Gate hat es auch der Tone Wicker Switch in den neuen Electro-Harmonix Deluxe Big Muff Pi 2 geschafft, mit dem man zusätzliche Höhen-Filterungen für mehr Durchsetzungsfähigkeit freischaltet.

Electro-Harmonix Deluxe Big Muff Pi 2 Vollansicht

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Der Bypass-Fußschalter beherrscht sowohl Latching- als auch Momentary-Betrieb, ein gepufferter Bypass und ein beiliegendes Netzteil runden das Paket ab.

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Preis und Verfügbarkeit

Der Electro-Harmonix Deluxe Big Muff Pi 2 legt also nochmal eine Schippe drauf in Sachen flexibilität. Ihr findet ihn für 179,- Euro bei Thomann.

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Über den Autor
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Matze Franz RED

Mit Lenny Kravitz und Coldplay aufgewachsen und dann zum Jazz gefunden. Bachelor und Master Studium Jazz Gitarre in Würzburg und Mannheim. Danach den Fokus wieder auf die Musik gelegt, mit der ich groß geworden bin und jetzt als Live- und Studio-Gitarrist mit allen möglichen deutschen Pop-Acts unterwegs. Ich habe mit ClockClock, LEA, Laith Al-Deen, Lotte, Marie Bothmer, Bengio, Tiemo Hauer und vielen weiteren Künstler*innen und Bands zusammengearbeitet. Große Momente in meiner Karriere ...

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