ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE

Electro Harmonix Pico Atomic Cluster, Effektgerät

Synth-Sounds für dein Pedalboard

25. November 2025
Electro Harmonix Pico Atomic Cluster

Electro Harmonix Pico Atomic Cluster

Das Electro Harmonix Pico Atomic Cluster ist die neueste Kreation des Effektgeräteherstellers aus New York. Der „Spectral Decomposer“ ist Teil der Pico-Serie und versorgt dich mit feinsten Synth- und Glitch-Sounds.

Affiliate Links
Electro Harmonix Pico Atomic Cluster
Electro Harmonix Pico Atomic Cluster Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
129,00€ Thomann

Das Electro Harmonix Pico Atomic Cluster

Beim Atomic Cluster Spectral Decomposer scheint die Entwicklungsabteilung von EHX endgültig beschlossen zu haben, den Gitarrensound einmal auf molekulare Bestandteile herunterzubrechen, um ihn dann in völlig neue Formen zu gießen. Das Ergebnis ist ein Effekt, der sich wie ein kleines digitales Labor verhält: ein kompaktes Glitch- und Synth-Pedal, welches das Gitarrensignal zerlegt und in rhythmische Stutters, Auto-Arpeggio-Figuren, ambientartige Synthpads und andere musikalisch-skurrile Gebilde verwandelt. Dabei ist das Atomic Cluster Teil der Pico Serie, stellt jedoch im Gegensatz zu anderen Pedalen keine verkleinerte Form eines bestehenden Effekts dar, sondern ist eine komplette Neukreation.

ANZEIGE
Electro Harmonix Pico Atomic Cluster Frontansicht

Frontansicht

Im Inneren arbeitet ein Algorithmus, der die Frequenzauflösung des Eingangssignals reduziert und daraus resonante Oszillationen erzeugt. Diese werden je nach Einstellung dichter, melodischer oder bewusst „zerstückelt“. Für Lo-Fi-Abenteuer, modulierte Texturen oder andere tonale Experimente.

Das Electro Harmonix Pico Atomic Cluster verfügt über vier Regler. Volume und Blend sind hierbei für die Ausgangslautstärke und den Effektanteil zuständig. Interessanter wird es bei Atoms und Speed. Atoms legt fest, wie viele Oszillationen gleichzeitig aktiv sind – von einem nahezu cleanen Spektrum bis hin zu einem einzelnen pixelartigen Ton. Weniger Atoms bedeutet also bewusst mehr Zerstörung. Speed entscheidet, wie schnell der Algorithmus diese Oszillationen erneuert. Langsame Werte wirken wie ein rhythmischer Step-Filter, schnelle Einstellungen erzeugen eine chaotischere, randomisierte Struktur. Zusätzlich lässt sich Speed auch per Tap Tempo steuern.

Electro Harmonix Pico Atomic Cluster Seitenansicht

Seitenansicht

Über die Mode-Taste lässt sich die Charakteristik der Oszillationsübergänge wählen: Sharp sorgt für harte, sofortige Sprünge, während Smooth die Übergänge weich ineinander überblendet und eher Ambient-Pads entstehen lässt.

Mit dem Buffered Bypass, Input und Output in Mono und der Stromversorgung über das mitgelieferte 9.6V-DC-200mA-Netzteil ist das Pedal bestens für den Einsatz auf dem Pedalboard gerüstet.

ANZEIGE

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Preis und Verfügbarkeit

Das Electro Harmonix Pico Atomic Cluster bekommt ihr bei Thomann für schlappe 129,- Euro. Die Lieferzeit beträgt allerdings noch 7-9 Wochen.

ANZEIGE

Preis

  • 129,-

Links

ANZEIGE
Affiliate Links
Electro Harmonix Pico Atomic Cluster
Electro Harmonix Pico Atomic Cluster Bisher keine Kundenbewertung verfügbar
129,00€ Thomann
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Test: Electro Harmonix Soul POG Effektpedal

Test: Electro Harmonix Soul POG Effektpedal

19.08.2025 |1
Test: Electro Harmonix Pico 360+ Looper, Looper-Pedal

Test: Electro Harmonix Pico 360+ Looper, Looper-Pedal

25.03.2025 |0
Test: Electro Harmonix Pico Rerun Tape-Delay, Effektpedal

Test: Electro Harmonix Pico Rerun Tape-Delay, Effektpedal

26.11.2023 |1
Test: Boss VG-800 V-Guitar Processor, Synthesizer-Pedal

Test: Boss VG-800 V-Guitar Processor, Synthesizer-Pedal

11.05.2025 |3
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X