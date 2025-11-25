Electro Harmonix Pico Atomic Cluster, Effektgerät

Synth-Sounds für dein Pedalboard

Das Electro Harmonix Pico Atomic Cluster ist die neueste Kreation des Effektgeräteherstellers aus New York. Der „Spectral Decomposer“ ist Teil der Pico-Serie und versorgt dich mit feinsten Synth- und Glitch-Sounds.

Das Electro Harmonix Pico Atomic Cluster

Beim Atomic Cluster Spectral Decomposer scheint die Entwicklungsabteilung von EHX endgültig beschlossen zu haben, den Gitarrensound einmal auf molekulare Bestandteile herunterzubrechen, um ihn dann in völlig neue Formen zu gießen. Das Ergebnis ist ein Effekt, der sich wie ein kleines digitales Labor verhält: ein kompaktes Glitch- und Synth-Pedal, welches das Gitarrensignal zerlegt und in rhythmische Stutters, Auto-Arpeggio-Figuren, ambientartige Synthpads und andere musikalisch-skurrile Gebilde verwandelt. Dabei ist das Atomic Cluster Teil der Pico Serie, stellt jedoch im Gegensatz zu anderen Pedalen keine verkleinerte Form eines bestehenden Effekts dar, sondern ist eine komplette Neukreation.

Im Inneren arbeitet ein Algorithmus, der die Frequenzauflösung des Eingangssignals reduziert und daraus resonante Oszillationen erzeugt. Diese werden je nach Einstellung dichter, melodischer oder bewusst „zerstückelt“. Für Lo-Fi-Abenteuer, modulierte Texturen oder andere tonale Experimente.

Das Electro Harmonix Pico Atomic Cluster verfügt über vier Regler. Volume und Blend sind hierbei für die Ausgangslautstärke und den Effektanteil zuständig. Interessanter wird es bei Atoms und Speed. Atoms legt fest, wie viele Oszillationen gleichzeitig aktiv sind – von einem nahezu cleanen Spektrum bis hin zu einem einzelnen pixelartigen Ton. Weniger Atoms bedeutet also bewusst mehr Zerstörung. Speed entscheidet, wie schnell der Algorithmus diese Oszillationen erneuert. Langsame Werte wirken wie ein rhythmischer Step-Filter, schnelle Einstellungen erzeugen eine chaotischere, randomisierte Struktur. Zusätzlich lässt sich Speed auch per Tap Tempo steuern.

Über die Mode-Taste lässt sich die Charakteristik der Oszillationsübergänge wählen: Sharp sorgt für harte, sofortige Sprünge, während Smooth die Übergänge weich ineinander überblendet und eher Ambient-Pads entstehen lässt.

Mit dem Buffered Bypass, Input und Output in Mono und der Stromversorgung über das mitgelieferte 9.6V-DC-200mA-Netzteil ist das Pedal bestens für den Einsatz auf dem Pedalboard gerüstet.

Preis und Verfügbarkeit

Das Electro Harmonix Pico Atomic Cluster bekommt ihr bei Thomann für schlappe 129,- Euro. Die Lieferzeit beträgt allerdings noch 7-9 Wochen.