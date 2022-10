Electro-Voice EVERSE 8 akkubetriebene Aktivbox

Pro Audio Performance unplugged

Electro-Voice gibt die weltweite Einführung des wetterfesten, akkubetriebenen EVERSE 8 Lautsprechers mit Bluetooth-Audio und -Steuerung bekannt. Bei der Entwicklung von EVERSE 8 hat Electro-Voice laut eigener Aussage sein ganzes Know-how sowie die neuesten Innovationen eingebracht, um wirklich mobile und drahtlose Audioqualität zu liefern – zu einem Preis und mit einer Performance, die in diesem Marktsegment bisher unerreicht sein sollen.

Ob für Livemusik, Playbackeinspielungen oder als Sprachverstärkung: Musiker, DJs, Veranstaltungs- und Verleihfirmen, Fitnesstrainer und andere professionelle Anwender sowie Freizeitnutzer sollen von der erstklassigen Klangqualität, Benutzerfreundlichkeit und dem All-in-one Systemdesign von Electro-Voice EVERSE 8 profitieren können – ein Konzept, das einem großem Anwenderfeld professionelle Audioperformance biete. Electro-Voice EVERSE 8 ist in Schwarz oder Weiß erhältlich und ist nicht nur vielseitig, sondern auch ästhetisch ansprechend.

ANZEIGE

Electro-Voice EVERSE 8 mit Profifunktionen

Durch den maximalen Schalldruckpegel von 121 dB und einem großen, homogenen Abstrahlwinkel von 100º x 100º will EVERSE 8 neue Maßstäbe in diesem Produktsegment setzen. Zu den Kernkomponenten zählen ein 8-Zoll-Tieftöner mit dem patentierten SST-Design (Signal Synchronized Transducers) von EV und ein leistungsstarker Titan-Hochtöner, der auf dem eigens entwickelten Constant-Directivity-Waveguide sitzt. Electro-Voice EVERSE 8 wird von einem leistungsstarken Class-D-Verstärker und DSP-Modul angetrieben, die aus der Elektronik-Entwicklerschmiede von Dynacord stammen. Die Schwestermarke von Electro-Voice zeichnete auch verantwortlich für die Profifunktionen des integrierten 4-Kanal-Digital-Mischpults mit Effekten in Studioqualität, Rückkopplungsunterdrückung und Ducking. Wie bei allen portablen Electro-Voice-Lautsprechern wurde die Systemzuverlässigkeit des EVERSE 8 in Stresstests mit über 500 Stunden Dauerbelastung bestätigt.

Electro-Voice EVERSE 8 besitzt einen speziell entwickelten Lithium-Ionen-Akku mit hoher Leistung, der für den Audioeinsatz optimiert ist und eine Laufzeit von bis zu zwölf Stunden bietet. Eine Schutzschaltung verringert das Risiko einer Tiefentladung, die zum Beispiel nach längerer Lagerung auftreten kann, sodass der Akku jederzeit wieder aufgeladen werden kann. Dank werkzeugloser Schrauben lässt sich der Akku leicht entfernen.

Electro-Voice EVERSE 8 drahtlos steuerbar

Die flexiblen Funktionen von EVERSE 8 bieten vom Eingang bis zum Ausgang ein geschlossenes, autarkes System. Mit der QuickSmart Mobile App von Electro-Voice können sämtliche Audio-, Effekt- und Mix-Einstellungen drahtlos per Handy oder Tablet gesteuert und überwacht werden. Über die intuitive Benutzeroberfläche lässt sich der Raumklang schnell und einfach modulieren, sodass sich der Künstler voll auf die Performance konzentrieren kann, ohne sich mit der Hardware herumschlagen zu müssen. Ein integrierter 12-V-Anschluss liefert Strom vom EVERSE 8-Akku und eignet sich für den Betrieb zum Beispiel einer Mikrofon-Funkstrecke. Eine zusätzliche USB-C Buchse am Gerät erlaubt den Anschluss sowie das Laden eines Tablets oder Handys. Mit der optional erhältlichen Ablage für die EVERSE 8 Oberseite lässt sich ein Drahtlosempfänger sicher platzieren. EVERSE 8 beherrscht auch Bluetooth-Streaming mit True Wireless Stereo für Stereo-Konfigurationen.

ANZEIGE

Electro-Voice EVERSE 8 ist leicht zu tragen und untermauert dabei den Ruf von EVs Alltagstauglichkeit. Durch den ergonomisch gestalteten Soft-Touch-Griff und die besonders leichte Konstruktionsbauweise lässt sich EVERSE 8 mühelos transportieren und auf einem Stativ befestigen, falls größere Reichweiten benötigt werden. Mit der langen Seite nach unten fungiert die Box als Bühnenmonitor mit einem 55°-Winkel; aufrecht platziert im 30°-Kickback-Winkel wird der Publikumsbereich optimal beschallt. Die integrierten Standfüße mit rutschfesten Gummipads sorgen dafür, dass das System stets an Ort und Stelle bleibt. Dank der Kombination aus robustem Polypropylen-Gehäuse und einer wetterfesten Abdeckung erfüllt der EVERSE 8 Schutzklasse IP43 (spritzwasser- und regenfest) für den Akkubetrieb und Bluetooth-Streaming. Man kann EVERSE 8 mit ins Freie nehmen, zum Straßenmusizieren, zur Probe mit der Blaskapelle oder beim Grillfest im Garten – immer, wenn man eine Box braucht, der das Wetter egal ist. Als Zubehör gibt es auch eine Tragetasche, in der alles Platz findet, was der Anwender noch zusätzlich benötigt: Zubehörfach und Wetterabdeckung, Drahtlos-Mikrofonsystem, Reserve Akku, XLR- und Netzkabel sowie Mobilgeräte. Die Herstellergarantie für EVERSE 8 beträgt drei Jahre, für den Akku ein Jahr.

Electro-Voice EVERSE 8 ist ab sofort im Fachhandel erhältlich.